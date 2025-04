Były w modzie w latach 90., a potem na bardzo długo wypadły z listy hitów, a nawet uważano je za kiczowate. Mowa tu o mocno zabudowanych czółenkach. Ich przednia część, tzw. przyszwa sięga dużo dalej niż w klasycznych pantoflach.

Jakie buty będą hitem sezonu jesień-zima 2018/2019? Mamy aż 8 propozycji!

Dla kogo takie czółenka?

Mają plusy i minusy. Będą dobre dla kobiet o długich palcach – w tym modelu na pewno nie będą widoczne. Sprawdzą się też przy szerokich stopach, szczególnie te z mocno wydłużonym czubkiem. To nie jest fason dla pań o krótkich nogach, bo optycznie nieco je skraca. Może też podkreślać szeroką kostkę. Jeśli mimo to chciałabyś nosić takie czółenka, wybierz te na wyższym obcasie.

Jak je nosić?

Generalnie tak, jak klasyczne szpilki. Świetnie wyglądają z dżinsami, zarówno rurkami, jak z szerszymi wywiniętymi nogawkami. Dobrze jednak, by były krótsze, np. o długości 7/8. Stylowy zestaw stworzą z sukienką, np. o kroju szmizjerki. Pasować też będą do prostej sukienki o minimalistycznym pudełkowym kroju.

Jakie buty znajdziesz w kolekcji Reserved?

Zaskoczyła nas bogata kolorystyka: od delikatnych pudrowego różu, poprzez mocne nasycone rudości, szlachetne szarości po klasyczne czernie. Różnorodność jest też w doborze obcasów. Są cieniutkie kaczuszki, klasyczne szpilki i słupki o różnym kształcie. Bardzo oryginalnie prezetują się np. czółenka na niewysokim obcasie klocku, który jest mocno cofnięty – daje to ciekawy, stylowy efekt. Reserved postawiło w tym sezonie przede wszystkim na zamsz i jego imitację. Dzięki niemu czółenka wyglądają bardziej kobieco i delikatnie. Jeśli zaś jesteś fanką licowej skóry, zerknij w naszej galerii na czarne pantofle na obcasie typu kaczuszka – może one przypadną ci do gustu?

