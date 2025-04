Zima coraz mocniej daje znać o sobie, temperatura spada z dnia na dzień, a na chodnikach czasem prawdziwa ślizgawka. Co sprawdzi się w takich warunkach?

Przejrzyjcie przy okazji naszą galerię – wybrałyśmy dla was kilka modeli butów od Big Stara, które są przystosowane do zimowych warunków.

Co jest ważne w butach zimowych?

Skóra lepiej chroni przed zimnem niż tworzywo. Nawet, jeśli buty są nieocieplane, a z prawdziwej skóry, jest w nich ciepło.

Cholewka też jest ważna. Im będzie dłuższa, tym but będzie bardziej grzał. Najlepiej, by zakrywała kostkę.

By buty dobrze izolowały od zimnej powierzchni, muszą mieć grubą podeszwę . Może warto zastanowić się nad butami na platformie?

Buty na zimę z Big Stara

Big Star przygotował kilka modeli z prawdziwej skóry, które idealnie nadają się do noszenia na co dzień, szczególnie do spodni. Warto zwrócić uwagę np. na botki na grubej podeszwie – nam wpadły w oko zamszowe z paskiem nabijanym ćwiekami.

Na większy śnieg dobre będą tzw. śniegowce na grubym misiu, wiązane oryginalnie na zewnątrz sznurówkami. Dobrze wyglądać będą do puchowych kurtek i grubych golfów.

Trapery Big Stara są bardzo kobiece, bo w odcieniu pudrowego różu. Mają wysoką cholewkę dobrze przylegającą do stopy.

Jest też model dla tych, które nie mogą rozstać się z ulubionymi letnimi sneakersami – Big Star ma ich zimową wersję, na ukrytym koturnie i z futrzanym ociepleniem. Dzięki temu, że są na obcasie dobrze wysmuklają nogi.

W kolekcji są też botki w typie Emu, które nadal mają wiele zwolenniczek. Mięciutkie i cieplutkie jak kapcie, noszone do legginsów czy sukienek z grubymi rajstopami będą w sam raz dla zmarzluchów.

