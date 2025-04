Buty marki New Balance od kilku lat zdominowało światową i polską modę. Noszą je właściwie wszyscy: gwiazdy, projektanci, redaktorzy i blogerzy modowi. Coraz częściej buty New Balance można zauważyć także w modzie ulicznej. Wśród najpopularniejszych modeli tego obuwia pojawia się numer 574.

Za co je lubimy? Przede wszystkim za wyjątkowy komfort jaki zapewniają. Poza tym za ciekawy design, genialne połączenia kolorystyczne i wyjątkowy styl. Docenić należy także wszechstronność butów New Balance i umiejętność odnajdywania się w rozmaitych sytuacjach.

Skąd popularność butów New Balance 574?

New Balance jest jedną z najstarszych firm, które działają do dnia dzisiejszego. Początek istnienia firmy datuje się na rok 1906. Model butów New Balance 574 powstał jeszcze w latach 80. XX wieku, a do Polski dotarł kilka lat temu. Początkowo był on typowo sportowy i miał służyć do biegania.

Czemu jednak buty New Balance 574 pojawił się na ulicach? Głównie z wygody. Model ten znany jest z wyjątkowego komfortu noszenia, ale też klasycznego wyglądu. Dzięki temu z powodzeniem można dopasować go do wielu stylizacji, także tych nieformalnych.

Co charakteryzuje model 574?

Buty te wyróżniają się grubą, szeroką podeszwą, co powoduje, że chodząc w takich butach, czujesz się stabilnie. Stopa nie ucieka na boki, nawet kiedy chodzisz po nierównej powierzchni. Podeszwa nie ma za dużo wypustków, czyli chodząc po twardej nawierzchni czy w terenie nic ci się nie "wbija" w stopę. W podeszwie jest umieszczona pianka EVA która zapewnia świetną amortyzację.

Buty posiadają jeden szczególny system ENCAP, jest to kawałek plastiku umieszczony z tyłu za piętą, zamontowanym na styku podeszwy z górą buta. Można go zobaczyć na modelach butów New Balance, gdzie doskonale widać plastikowy pasek z tyłu na pięcie.

Warto wspomnieć że model 574 występuje także w ocieplanej wersji zimowej, dzięki czemu z ukochanymi sportowymi butami wcale nie trzeba się żegnać, kiedy pogoda nie będzie już sprzyjająca.

Buty New Balance – do czego je nosić?

Buty New Balance 574 są chętnie wybierane przez osoby, które wyznaczają trendy w modzie. Na stronach blogerek znaleźć można wiele stylizacji właśnie z tym konkretnym modelem. Bardzo często popularne "N" noszone są jesienią, kiedy można je założyć do jeansowych rurek, legginsów, luźnych swetrów typu oversize oraz męskich płaszczy czy militarnych parek.

Kolorowe buty New Balance to także doskonały dodatek do sukienek (mini i maksi) oraz spódnic. Perfekcyjnie prezentują się z ołówkową spódnicą. Mało które buty wyglądają tak stylowo z rozkloszowaną spódnicą w stylu lat 50-tych czy „małą czarną'', co te.

Buty New Balance będą pasowały też do bardziej rockowych ubrań, takich jak ramoneski, skórzane spodnie i flanelowe koszule w kratę.

Jeśli do tej pory miałaś jakiekolwiek wątpliwości, czy do swojej kolekcji butów dodać New Balance – teraz nie powinnaś ich mieć. Tej jesieni kultowe buty znów wrócą do łask i będą nas uwodzić ponadczasowym stylem, klasą i niebanalnym wzornictwem. W zależności od naszego nastroju, jednego dnia mogą być miejskie i sportowe, drugiego rockowe, a trzeciego bardzo eleganckie.

Zanim sypnie śniegiem, możesz jeszcze nacieszyć się swoimi ulubionymi butami New Balance model 574 i nosić je od rana do wieczora, póki pogoda nam na to pozwala.

