Seksowne szpilki, niebotyczne obcasy czy cudne balerinki? Buty na karnawał mają być wyraziste! Dlatego postaw na brokat, kokardy, kwiaty i co jeszcze przyjdzie Ci do głowy w związku z karnawałową stylizacją.

Zobacz najgorętsze buty na imprezę 2012!

Tego roku, aby tradycji stało się zadość, należny postawić na dobrą zabawę oraz ciekawą stylizację. Takowa nie obejdzie się bez wyjątkowych, oryginalnych butów, najlepiej seksownych! Więc choćby na tą jedną noc w roku odstawmy wygodne balerinki i zamieńmy je na obłędnie kobiece szpilki. Wybór jest ogromny! Srebrne, czerwone, złote i przyozdobione brokatem na pewno przyciągną uwagę innych. Dla romantycznych dusz nie zabrakło uroczych kokard, jak i finezyjnych kwiatów. Ostrym charakterkom proponujemy równie pikantne wersje z ćwiekami i kolcami. Zobacz, co ty byś wybrała...

H&M

H&M 2012

Buty marki H&M wyraźnie krążą wokoło dwóch trendów: lat 70-tych oraz 80-tych. Masywne koturny idealnie wkomponują się w stylizacje na styl hippie, jak i disco. Węższe propozycje, bardziej rockowe bazują na postaci słynnego hitu kinowego "Millenium: Mężczyźni,którzy nie nienawidzą kobiet". Ostre, mroczne i subtelnie punkowe sprawdzą się w niejednej stylizacji noworocznej.

River Island

River Island 2012

Buty od River Island to głównie botki, jednak dla najbardziej wymagających fashionistek, marka zaoferowła kilka bardzo ciekawych modeli szpilek. Odnajdziesz soczyste kolory, bogate zdobienia na styl YSL oraz rockowe motywy. Jeśli więc poszukujesz czegoś oryginalnego i opartego na światowych trendach, skieruj się do ich sklepów.

United Nude

UN 2012

Buty, których nie powstydził by się żaden architekt należą do marki United Nude. Oryginalne propozycje łącza w sobie kobiecość oraz nuty futurystyczne. Jeśli więc poszukujesz czegoś całkowicie odmiennego od większości propozycji innych marek i stawiasz na wielkomiejski look, zapoznaj się ich ofertą.

Aldo

Aldo 2012

Marka Aldo oferuje bardzo seksowne szpilki. Dla bardziej wymagających i wygodnych nie zabrakło propozycji na grubym, wygodnym obcasie. Ładna linia, wysoka szpilka oraz najmodniejsze kolory nadchodzącego roku aż proszą się o zabranie do domu. Jeśli więc szukasz czegoś dopasowanego do twojej nowej seksownej sukienki, zapoznaj się ofertą tej marki.

New Look

New Look 2012

Imprezowe szpilki od marki New Look kojarzą się z flirciarą, kokietką oraz lolitką. Oferowane buty posiadają niebanalną formę, zgrabną linię oraz bogate dodatki w postaci marszczeń, kokard czy tez nadruków w cętki. Jeśli więc szukasz butów, które będą mogły grać pierwsze skrzypce w sylwestrowej stylizacji, to ich ofertą jest skierowana właśnie do ciebie.

Zara

Zara 2012

Buty marki Zara są zdecydowanie bardziej eleganckie w swych wyselekcjonowanych trendach. Szerokie przody i wąskie szpilki oscylują w granicach trendów lat 60-tych, które idealnie pasują do stylizacji seksownych oraz w nurcie retro. Jeśli więc poszukujesz czegoś idealnego zarówno do eleganckiej sukienki jak i odważniejszej kreacji, skieruj się do sklepów tej marki.

Bershka

Bershka 2012

Bardzo ciekawe propozycje odnajdziesz w sklepach marki Bershka. Oferowane szpilki są doskonale wyselekcjonowane w najważniejszych trendach. Kolorystyka również dotyczy najistotniejsze palety nadchodzącego roku - czerwień, srebro, złoto, turkus znajdują w niej zaszczytne miejsce.

Mango

Mango 2012

Szpilki z oferty marki Mango są znacznie bardziej delikatne i subtelne, w porównaniu z innymi ofertami. Buty są bardzo klarowne w swojej formie, ale posiadają bardzo ciekawą oraz modną kolorystykę. Głównym atutem jest wykonanie, które jest perfekcyjne w każdym detalu. Jeśli więc szukasz modnych szpilek z statecznymi nadrukami, to oferta Mango jest stworzona dla ciebie.

Fleq

Fleq 2012

Spora dawkę bardzo zróżnicowanych propozycji odnajdziesz w propozycjach Fleq. Buty są szalenie seksowne, dziewczęce, rockowe, jak i wyrafinowane. Ogromny wybór kolorów oraz trendów przyprawiają o zawrót głowy. Warto zwrócić uwagę na modele w stylu pin-up girls - świetnie nadadzą się do stylizacji retro.

E-buty

E-buty 2012

Dla tych bardziej statecznych klientek firma E-buty oferuje stonowane pantofle. Rożnice i detale są bardzo subtelne, co zapewnia im neutralność. Jeśli więc poszukujesz butów, które sprawdzą się w każdej stylizacji, to zapoznaj się z ofertą.

