Botki to najbardziej uniwersalne buty dla kobiet. Można je nosić wiosną i w chłodniejsze letnie dni do sukienek i szortów, a w okresie jesienno-zimowym do... wszystkiego. Są wygodne, wyglądają bardzo stylowo, a do tego pasują niemal do każdej stylizacji.

Reklama

W sklepach znajdziecie niezliczoną ilość modeli, kolorów i fasonów. Na płaskiej podeszwie, na szpilce, peep-toe, wiązane, na koturnie czy na słupku. Jednym słowem każda z nas jest w stanie bez problemu odnaleźć parę idealną dla siebie.

Jakie buty będę hitem jesieni? Mamy dla was aż 7 propozycji

Modne botki na słupku na sezon jesień-zima 2017/2018

Jednak wszystkie nasze obserwacje jednoznacznie pokazują, że jednym z najbardziej lubianych modeli są botki na słupku. Dlaczego? Możemy jedynie się domyślać, ale naszym zdaniem są o wiele wygodniejsze niż buty na klasycznej szpilce, ale nadal wyglądają elegancko i kobieco.

Na szczęście w sklepach znajdziecie bardzo duży wybór tego typu butów. W tym sezonie projektanci popularnych marek zaszaleli i stworzyli buty zgodne z trendami lansowanymi na światowych wybiegach. A to oznacza totalne szaleństwo! Klasyczne modele nabrały nowego wymiaru, a w sieciówkach pojawiły się modele zdobione odważnymi wzorami i aplikacjami, prym wiodą kwiatowe motywy, aksamit i fantazyjne obcasy. Dacie się namówić na takie szaleństwo?

Reklama

Co będzie modne w sezonie jesień-zima 2017/2018? Tutaj znajdziecie wszystko o najważniejszych trendach!