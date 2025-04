W tym sezonie w oko wpadły nam buty, które przewijały się przez trendy już od jakiegoś czasu. Teraz niemal każda marka proponuje w swojej kolekcji przynajmniej 1 model. A o co chodzi? Oczywiście o wygodne i stylowe półbuty na delikatnej koturnie. Jest to kompromis między młodzieżowymi platformami a eleganckimi butami np. do pracy. Jak wam się podobają?

Modne półbuty na niewielkiej platformie

Mimo, że dodają nam kilku centymetrów to wciąż pozostają zgrabne i delikatne. W końcu w wielu sytuacjach toporne koturny zwyczajnie się nie sprawdzą. Zaś te modele, które prezentujemy w naszej galerii na pewno sprawdzą się zarówno do biura jak i na co dzień.

W sklepach najwięcej jest półbutów z charakterystycznymi perforacjami a także mokasyn, które wciąż silnie trzymają się trendów. Mogą być wiązane lub wsuwane - wszystkie jednak wyglądają świetnie - nawet te w mocnych kolorach pasować będą do pracy.

W naszej galerii znajdziecie półbuty na niewielkiej platformie, których ceny startują od 149 złotych. W poszukiwaniu najciekawszych modeli zajrzałyśmy do m.in.: Gino Rossi, H&M, River Island, Gerry Weber, Aldo i Solo Femme.

