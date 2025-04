Szukasz modnych i eleganckich butów, które przy okazji będą wygodne? Mamy dla ciebie propozycje, Co powiesz na buty, których obcas jest w formie koturny? Świetnie sprawdzają się w każdej sytuacji – zarówno na co dzień, jak również na wieczorne wyjście.

Koturny - krótka historia

Te wysokie buty znane były już w starożytności. Używali ich aktorzy występujący w teatrze. Nie tylko po to by dodać sobie wzrostu, ale także dla lepszej akustyki. Jeśli chodzi o najbliższa historię, to szczyt popularności osiągnęły w latach 70., kiedy królował styl hippie. Zakochały się w nich gwiazdy kina i muzyki. Ówczesne koturny były super wysokie i wyglądały bosko, a co najważniejsze dzięki nim można było dodać sobie nieco wzrostu.

Dzisiaj koturny mają różne wysokości, ich pogrubiane podeszwy wykonane najczęściej z naturalnych materiałów i zastępującej obcas gwarantują stabilność i wygodę. Najlepiej sprawdzają się w miejskich, casualowych stylizacjach.

Koturny to świetna alternatywa dla szpilek!

Nie jest miłośniczką szpilek, a chciałabyś nosić buty na obcasach? To jest idealna propozycja dla ciebie! Koturny podobnie jak szpilki wyszczuplają nogi, ale zapewniają większy komfort. Choć znacznie różnią się od nich. Przede wszystkim podeszwa tworzy bryłę, dzięki czemu chód jest stabilny, a noga szczególnie w podbiciu nie męczy się zbyt szybko. Są po prostu wygodniejsze.

Buty na koturnach idealne na jesień!

Obuwie na koturnie szczególnie polecamy jesienią i zimą. Dlaczego? Mają dobrą przyczepność do podłoża. Dzięki niej łatwiej uniknąć niebezpiecznego poślizgu na oblodzonym chodniku. I co ważne, stopa umieszczona jest kilka centymetrów nad ziemią, a więc jest dobrze izolowana i nie zmarznie tak szybko.

W butach na koturnie będziesz wyglądać stylowo w każdym wieku. Noś je z wąskimi spodniami i futerkiem czy długą sukienką lub spódnicą. Jeśli wybierzesz do nich botki na koturnie, to pamiętaj też o kryjących rajstopach. Oczywiście, najlepiej w tym samym kolorze

Dzięki szerokiej gamie modeli od eleganckich, przez „casualowe”, aż po sportowe każda kobieta znajdzie buty na koturnie pasujące do jej stylu oraz okazji. Wybierając koturny warto zwracać szczególną uwagę na charakter całej stylizacji. Przejrzyj już teraz naszą galerię.

