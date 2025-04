Botki i kozaki typu biker boots są obowiązkowym elementem jesiennej garderoby. Zobaczcie, jakie modele są teraz najmodniejsze!

Reklama

Fot. Fotolia

W tym sezonie będą modne buty i botki w stylu grunge i boho. Dość masywne, na płaskim lub grubym obcasie. Zdobione klamrami, łańcuszkami, blaszkami, ćwiekami lub pikowaniem.

Na co dzień najlepiej nosić tzw. moto shoes. Pasują do ramonesek, skórzanych spodni i spódnic. Do pracy – sztyblety. Idealnie współgrają z klasycznymi, wąskimi spodniami. Na eleganckie wyjście – botki na słupku. Świetnie pasują do długich płaszczy i sukienek. Na jakie buty się zdecydować? Na te najwygodniejsze! Na szczęście nie musimy już wybierać między modą a wygodą!

Zobaczcie najlepsze bikery i botki na jesień 2014!



Biker lub moto boots z klamrami]Biker lub moto boots z klamrami

Moto boots czy inaczej biker boots przypominają buty motocyklowe. Mają wysoką, skórzaną cholewkę, są wygodne i ciepłe. Świetnie wyglądają do wąskich jeansów, szortów i skórzanych kurtek. Najmodniejsze modele zdobione są klamrami, zamkami, ćwiekami, dżetami i pikowaniami.

Brązowe Primamoda, pikowane Asos, brązowo-czarne H&M, z dżetami Badura, na modelce DeeZee

Ozdobne sztyblety

Sztyblety były hitem już od kilku sezonów, ale dopiero teraz stały się naprawdę popularne. Te buty świetnie nadają się do pracy. Wystarczy połączyć je z wąskimi spodniami, białą koszulą i marynarką. Odnajdą się też w wydaniu casualowym - pasują zarówno do zwykłych jeansów, spódnic maksi, jak i krótkich szortów. Najmodniejsze modele ozdobione są klamrami, łańcuszkami i zamkami, ciekawie wyglądają także te wielokolorowe.

Na modelce Venezia, w ciapki Kazar, biało-czarne Kazar, z zamkiem Venezia, z łańcuszkiem Topshop

Botki na słupku z blaszką

Słupek to najwygodniejsza forma obcasa. W tym sezonie najmodniejsze są te szerokie, kształtem przypominające klocek. Nam najbardziej przypadły do gustu obcasy nieco smuklejsze, które dodają butom elegancji. Najmodniejsze są botki, których obcas ozdobiony jest złotą lub srebrną blaszką.

Reklama

Na modelce Topshop, z wycięciem Asos, czarne Gino Rossi, rude River Island, popielate Topshop

Więcej modeli bikerów, botków i sztybletów znajdziecie w naszej galerii zdjęć: