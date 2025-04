Przed tobą wiele imprez w karnawale? Na pewno przyda ci się nowa para butów. Dzięki nim twoja sukienka może zyskać nowe życie!

Wieczorowe buty Monnari

Jeśli kreacja jest uszyta z cienkiego, lejącego się materiału, tiulu czy koronki, warto dodać do niej delikatne buty. Idealne będą np. sandałki na szpilce z cienkimi paseczkami. W Monnari spodobał się nam się model z łączonymi różnymi rodzajami skór: szarej zamszowej, różowo-złotej w łuski i niebieskiej wężowej. Niezłe są też seksowne czarno-złote, lakierowane.

Do prostych ołówkowych sukienek lub geometrycznych typu oversize oraz do garniturowych spodni pasować będą klasyczne szpilki. W kolekcji Monnari znajdziesz zarówno pantofelki na wyższym, jak i na niższym obcasie. By dodać swoim nogom kilka dodatkowych centymetrów długości, możesz zdecydować się na szpilki na platformie. Cudne są np. typu peep toe na cytrynowym obcasie.

Czujesz, że kreacji przydałby się jakiś oryginalny dodatek, który dodałby jej nowoczesnego charakteru? Nadal w modzie są botki odkrywające palce. Najlepiej wyglądają do mini lub cygaretek 7/8. Zerknij na czarne zamszowe botki Monnari w naszej galerii. Niezłe są też szare, z wstawką z siateczki.

