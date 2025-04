Widziałyście reklamę Deichmanna z Julią Wieniawą? To duża kampania, więc trudno ją przeoczyć. Aktorka przechadza się ulicą, a następnie wspina po schodach stylowej kamienicy w niezwykle seksownym stroju. Ale nie ubranie działa tu na zmysły, ale niezwykłe czarne muszkieterki na cieniutkiej szpilce siegające do połowy uda. Dzięki nim cała kreacja nabiera kobiecości i niebanalnego stylu.

Jakie buty będą hitem sezonu jesień zima 2018/2019? Mamy aż 8 propozycji

Kozaki do połowy uda wg światowych projektantów

Nie jest to nowinka z tego sezonu, bo model ten był również hitem poprzedniego. Ale jak to z trendami często bywa, dopiero po pewnym czasie podłapuje je „ulica” i wszelkie popularne sieciówki. Niemniej jednak wśród propozycji na jesień-zimę 2018/2019 jest sporo przepięknych propozycji. Zachwycają nas buty od Soni Rykiel – przylegające do ciała niczym pończocha, ale z rockowymi zdobieniami u dołu albo wyszywane cekinami buty od Isabel Marant. Seksowne muszkieterki inspirują także Isabel Marant czy Gimbatista Valli. Wniosek? Warto się na nie skusić w tym sezonie!

Seksowne buty w kolekcji Deichmann

Wróćmy jednak do Julii Wieniawy – w tym roku to ona jest twarzą części kolekcji tej popularnej marki. Wśród wybranych i polecanych przez nią modeli butów znalazło się kilka fasonów kozaków do połowy ud. Są tu nie tylko gładkie muszkieterki na wysokiej (10,2 cm!) szpilce, ale również ciut niższe (9,5 cm), do połowy uda i krótsze, za kolano. Jeśli jednak nie jesteś fanką tak wysokich obcasów, wśród tych, wybranych przez aktorkę znajdziesz również kozaki za kolano na niskim obcasie, z dekoracyjna klamrą w okolicy kostki.

Na płaskim obcasie w kolekcji Deichmann są również muszkieterki z haftem z tyłu i cekinami. Ciekawe są też czarne kozaki z materiału imitującego zamsz wykończone, niczym skarpeta, u góry białym paskiem. A dla odważnych: białe muszkieterki do połowy uda!

