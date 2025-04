Jeżeli jesteście na etapie poszukiwania butów na sezon jesień-zima 2017/2018 to koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii. Znajdziecie w niej najciekawsze botki, kozaki, półbuty i trzewiki z najnowszej kolekcji H&M.

Reklama

To jedna z naszych ulubionych sieciówek! Dlaczego kochamy H&M? Mamy aż 9 powodów

Modne buty z H&M

Kozaki za kolano były modne kilka lat temu, ale znani projektanci znów sobie o nich przypomnieli. W tym roku idą nawet o krok dalej i wydłużają je do połowy uda. Teraz najważniejsze jest, żeby przylegały do nogi, były na szpilce i miały wydłużony nosek. Dokładnie taki model znajdziecie wśród propozycji H&M.

W sezonie jesień-zima 2017/2018 największe domy mody - Isabel Marant, Calvin Klein czy Balmain - lansują dobrze wszystkim znane kowbojki. Na wybiegach królowały modele zdobione haftami i wszelkiego rodzaju naszywkami. My znalazłyśmy klasyczne buty w czarnym kolorze, ale naszym zdaniem równie ciekawe.

Szukasz stylowych butów na nowy sezon? Zobacz na Modago.pl buty sportowe damskie.

Wszystko, co się błyszczy, jest teraz na topie. Oczywiście najmodniejsze są połyskujące kozaki, ale na wybiegach można było zobaczyć również stylowe szpilki, sandałki na obcasie, a nawet wygodne baleriny. Naszym zdaniem to opcja dla odważnych kobiet, które potrafią bawić się modą. My proponujemy wam modele z ozdobnymi obcasami. To kompromis, który sprawi, że będziecie wyglądały modnie i stylowo.

Reklama

Modne, stylowe i w przystępnej cenie! 9 hitów z jesiennej kolekcji Reserved