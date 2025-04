Buty typu Emu pasują zarówno do jeansów, jak i zwiewnych sukienek w stylu boho. Są ciekawych akcentem każdej jesienno-zimowej stylizacji. Są nie tylko stylowe, ale także ciepłe, więc doskonale sprawdzają się w czasie niekorzystnej pogody. Radzimy, jak nosić je stylowo oraz podpowiadamy, jakie modele są obecnie na topie.

Najmodniejsze modele butów typu Emu

Kolejny rok z rzędu musimy warto zaopatrzyć się w nieśmiertelne. Śniegowce EMU Australia lub podobne, w stylu tych kultowych butów, są wciąż wielkim hitem.

Oryginalne ekimoski uszyte są z delikatnej wełny merynosów, która sprawia, że są niezwykle miękkie i mają naturalną elastyczność. Wełna ta jest jednym z najcieplejszych włókien naturalnych na świecie i pomaga w regulacji temperatury ciała. Początkowo miały być to wygodne buty dla surferów, teraz jest to must have dla niemal każdej stylowej kobiety.

W trendach są klasyczne wsuwane buty typu Emu w neutralnych kolorach: czarnym, brązowym, beżowym. Ich dużą zaletą jest uniwersalność. Prosta forma i stonowane dają bazę do kreowania wielu stylizacji.

Na popularności zyskują również ekstrawaganckie buty zimowe w intensywnych kolorach lub metaliczne. To propozycja dla kobiet, które lubią zwracać na siebie uwagę. Takie buty ożywią każdy zestaw ubrań.

Jak nosić buty typu Emu?

Śnigowce, czy inaczej ekimoski, można kochać lub nienawidzić. Wiele osób zarzuca im, że są mało kobiece, sprawiają, że sylwetka wygląda na ciężką etc. Mimo tego, grono zwolenniczek rośnie z roku na rok.

Oczywiście wszystko zależy od tego, z czym będziemy nosić tego typu obuwie. Warto poznać kilka zasad stylizowania:

Jeśli jesteś wysoka i szczupła, możesz je nosić praktycznie do wszystkiego. Pamiętaj jednie, by buty były zawsze czyste i zadbane. Kobiety niewysokie, aby uniknąć optycznego skrócenia sylwetki, powinny nosić śniegowce do dopasowanych ubrań. Zestawy z rurkami i golfem będą idealne. Panie z długimi nogami, mogą nosić ekimoski do spódnic i sukienek o długości midi. Jeśli kolorystycznie dopasujesz rajstopy do butów, możesz liczyć na dodatkowy efekt optycznego wydłużenia nóg.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Buty typu Emu - pomysły na stylizacje

Po czym poznać oryginalne buty Emu?