Caprice to tradycja, pasja i innowacje. Ta obecna na polskim rynku, niemiecka marka obuwnicza, od wielu lat pokazuje klientom, że styl, jakość i wygoda mają dla nich równorzędne znaczenie. Co-sezonowe premiery kolekcji na stałe wpisały się w harmonogram warszawskich wydarzeń modowych. Tegoroczna prezentacja jak zawsze cieszyła się sporym zainteresowaniem osobowości ze świata sztuki, telewizji i show-biznesu, wśród gości pojawiła się m.in. Katarzyna Warnke, Katarzyna Bujakiewicz, Patricia Kazadi, Małgorzata Pieczyńska, Grażyna Wolszczak, Michalina Sosna, Joanna Jarmołowicz, Mika Urbaniak, Małgorzata Andrzejewicz, Katarzyna Bonda, Tomasz Jacyków, Olga Borys czy Karolina Pilarczyk. W tym sezonie firma Caprice przedstawiła również swoją nową ambasadorkę! Agnieszka Więdłocha, uznana aktorka, szczęśliwa żona i mama, dla której moda i wygoda są równie ważne, obecnie reprezentuje markę na polskim rynku.

Cóż tak przyciąga wyśmienitych gości na premiery nowych kolekcji Caprice?

"Łącząc się z daną marką zależy mi na tym, żebym była do niej przekonana, godnie ją reprezentowała i była dumna z bycia w rodzinie tej marki. O tych butach mogę powiedzieć jedno - są przewygodne! Marka stawia na nowoczesne technologie, które gwarantują wygodę, która jest dla mnie bardzo ważna. Caprice to marka, która ma dużą i zróżnicowana ofertę, a to sprawia, że trafia zarówno do klientek ceniących prostotę i do tych, którzy liczą na modny dizajn i odrobinę szaleństwa." - przyznała Agnieszka Więdłocha.

"Jak tylko tu weszłam poczułam powiew wiosny. Cudowne, kolorowe plecione sandały na tle kwiecistej łąki od razu rozbudziły we mnie tęsknotę za latem pełną rumianków, maków i innych kwiatów. Caprice ma bardzo wygodne buty zrobione z delikatnej szlachetnej skóry, a gruba skórzana wyściółka świetnie amortyzuje chód" - przyznała Małgorzata Pieczyńska.

Z reguły komfort i wygoda, nie kojarzą się z modą i stylem. Nic bardziej mylnego. Co sezon marka Caprice wypuszcza bogatą kolekcję, podążając za najnowszymi trendami. Buty Caprice niejednokrotnie można było zobaczyć na stopach osób publicznych, które na co dzień stawiają na styl i wygodę.

W najnowszej odsłonie firma stawia nie tylko na bestsellerowe modele, ale i nowości, wpisujące się w obowiązujące trendy modowe. W szerokiej ofercie znajdziemy sneakersy, mokasyny, baleriny, czółenka, sandały, a także klapki. Wysokiej jakości skóra naturalna, lakierowana, nubukowa spełniają najwyższe standardy, a autorskie technologie, dbają o komfort klientek. W różnorodnym wachlarzu kolorystycznym, znajdziemy szlachetną biel, piaskowy beż, a także pełną gamę pasteli - od pomarańczy, błękitu po najmodniejszy w tym sezonie fiolet i wreszcie soczystą fuksję i turkus. Dzięki uwodzicielskim pastelowym nutom i żywym niuansom kolorystycznym nowa kolekcja jest subtelna i wyrazista jednocześnie. Dodatkowo dbałość o detale i zdobienia sprawiają , że nawet klasyczny model dostaje wyjątkowego charakteru. Latem 2024 sandały, klapki i czółenka bez pięty pojawią się w nowym blasku i zachwycą efektownymi zdobieniami z kryształków. Obcas również uległ modnej modernizacji: od asymetrycznego obcasa klockowego po delikatny obcas typu queeny-heel lub obcas typu kitten-heel.

W kolekcji wiosenno-letniej można znaleźć kilka autorskich technologii, które wpływają znacząco na komfort noszenia obuwia. Technologie stosowane są w wybranych i zawsze oznaczonych modelach.

Buty z technologią MEMOTION posiadają wkładkę pamięciową, która idealnie dopasowuje się do stopy i zapewnia wyjątkową miękkość. AIRMOTION to skrót od AIR (powietrze) and MOTION (ruch). Opatentowana wkładka CAPRICE zapewnia cyrkulację powietrza i tłumienie wstrząsów. CLIMOTION to najkrócej mówiąc, wbudowany system klimatyzacji. Dzięki specjalnej strukturze wkładki, stworzonej na wzór plastra miodu, odprowadza wilgoć z buta. ANTISHOKK to system amortyzacji w obcasie, który tłumi uderzenia aż do 50%, dbając o nasz kręgosłup i stawy. Sacchetto natomiast to technologia, która zapewnia niespotykaną miękkość i elastyczność, a cała cholewka, podszewka i wyściółka są wykonane z delikatnych naturalnych skór. Zastosowanie tej formy idealnie sprawdza się w przypadku balerinek, które nabierając niesamowitej miękkości dosłownie otulają stopę.

CAPRICE jest jedną z niewielu firm obuwniczych na świecie, które stosują w produkcji skórę z jelenia! To najbardziej miękka, elastyczna, a zarazem bardzo wytrzymała skóra. Od razu warto wspomnieć, że wszystkie skóry wykorzystywane do produkcji obuwia tej marki są pozyskiwane odpowiedzialnie. 100% skór wykorzystanych do produkcji bieżącej kolekcji pochodzą od producentów skóry z certyfikatem LWG, z których 75% posiada złoty certyfikat.

Caprice dba nie tylko o obecne klientki, ale również o przyszłe pokolenia, stawiając na zrównoważony rozwój marki przy stałej dbałości o ekologię. 40% butów produkowanych każdego roku jest już wykonywana przy użyciu zielonej, odnawialnej energii słonecznej. 100% opakowań jest certyfikowanych, bez tworzyw sztucznych. Cześć podeszw natomiast produkowana jest z materiałów z recyklingu.

Caprice to firma z tradycjami, która rewolucjonizuje klasyczne myślenie o obuwiu.

Najnowsza kolekcja marki dostępna w e-sklepie:

