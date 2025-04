Botki to ulubione buty wielu kobiet. Chętnie noszą je modelki, blogerki, a ulice toną w nich jesienią i zimą. Nic w tym dziwnego – to wygodne obuwie, które pasuje niemalże do wszystkiego. I możesz je nosić na okrągło od rana do wieczora, przez cały rok.

Modne botki Bonprix

Botki to doskonała alternatywa na chłodniejsze dni. Potrafią odpowiednio ochronić przed zimnem oraz świetnie prezentują się z każdym stylem - w towarzystwie zadziornego dżinsu, jak i dziewczęcej, kwiecistej spódnicy.

Buty kończące się za kostką mogą być wsuwane, zapinane na suwak czy sznurowane. Wykonane ze naturalnych lub sztucznych skór, ale również weluru. Różnią się kolorami i obcasami. A wszystkie te modele znajdziemy w najnowszym katalogu Bonprix.

Uniwersalne botki ogólnie mają tendencję do skracania nóg. Ten niekorzystny efekt da się jednak sprytnie załagodzić wkładając gładkie cieliste lub ciemne jednolite rajstopy. Pamiętaj tylko, że nie powinny one kontrastować z kolorem botków, a być dobrane do nich kolorystycznie. Możesz też założyć spódnicę z podwyższonym stanem, co pozwoli wysoko zaznaczyć talię.

Botki pozwalają odwrócić uwagę od niedoskonałości naszej sylwetki. Gdy masz dość szeroką kostkę – botki pomogą ją skutecznie zasłonić, a wyższy obcas sprawi, że noga wyda się nieco smuklejsza.

Eleganckie modele: lakierowane, skórzane z bardzo wysokim obcasem łącz śmiało z krótkimi sukienkami i obcisłymi spodniami. Sportowe fasony botków – wiązane, płaskie lub z niewielkim obcasem – staraj się zestawiać raczej z luźniejszą garderobą np. dżinsami z prostą nogawką, swetrami, T-shirtami i bluzami.

Śmiało noś botki latem. W zestawieniu z dżinsowymi szortami i koszulką na ramiączkach oraz zwiewną koszulą w kratę lub tuniką, podkreślają rockowy, dziewczęcy styl.

