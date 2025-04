Buty ażurowe nie tracą na popularności. Od lat konsekwentnie pojawiają się w wiosennych kolekcjach w nowej, odświeżonej odsłonie. Dodają stylizacjom lekkości i charakteru, przez co są ciekawą alternatywą do klasycznych, zabudowanych butów. Szukając pary dla siebie, zerknij na nasze typy. Wybrane przez nasz ażurowe buty na wiosnę 2022 to najmodniejsze modele, które niedługo będziesz widzieć wszędzie.

Ażurowe botki w kowbojskim stylu to absolutny hit w tej kategorii. To połączenie dwóch gorących trendów, więc nie mogło być inaczej. Ciekawie będą się prezentować nie tylko w stylizacji w klimacie boho, ale również na co dzień np. w połączeniu z jeansowymi szortami i koszulą XL. Inną, modną propozycją w tej kategorii są ażurowe trapery. Model, który z założenia jest masywny i wygląda dosyć ciężko, wiosną przeszedł mały lifting. Jedyny ich punkt wspólny z jesienną wersją to podeszwa — ta pozostaje bez zmian. Idealne nie tylko do zestawów w rockowym stylu. Będą też dobrym kompanem mini sukienek w drobne kwiaty podczas ciepłych, letnich wieczorów.

Modne buty na wiosnę 2022 to także ażurowe sandały na obcasie. Naszą uwagę szczególnie zwróciły czarne klapki na wysokiej szpilce, które świetnie sprawdzą się w wiosennej odsłonie biznesowego looku lub jako alternatywa klasycznych czółenek na wystawne przyjęcie. Warty zainteresowania jest też model w kolorze latte na fantazyjnym słupku. Ich oryginalny design sprawia, że będą mocnym akcentem w prostych, codziennych stylizacjach.

fot. Botki ażurowe na szpilce z odkrytymi palcami DEEZEE, cena: ok. 140zł; Klapki ażurowe czarne na obcasie EVA LONGORIA: ok.260zł; Sandały ażurowe brązowe EVA LONGORIA, ok. 350zł; Srebrne sandały ażurowe ROBERTO, cena: 229zł; Klapki beżowe R.Polański cena: ok. 220zł/materiały prasowe

Klapki to nieodłączny element, gdy temperatury za oknem szybują w górę. Lekkie, przewiewne i łatwe w stylizacji. Oprócz standardowej wersji możesz wybrać wariant bardziej zakryty np. takie w metalicznym kolorze z noskiem w szpic. Wiosną 2022 modne będą też ażurowe baleriny. Ten model znowu jest na tapecie, dlatego biorąc przykład z trendsetterek, warto mieć chociaż jedno parę w tym stylu.

fot. Czarne rzymianki CARINII, cena: 639zł; Espadryle ażurowe karmelowe QUAZI, cena: ok.250zł; Klapki brązowe BILLABONG, cena: 119zł; Klapki ażurowe metaliczne EVA LONGORIA, cena: ok. 130zł; Czarne balerinki z odkrytą piętą QUAZI, cena: ok. 200zł;

Balerinki pudrowy róż Piazza, cena: 219zł/materiały prasowe

