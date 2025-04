Zamszowe botki idealnie wpisują się w jesienne i zimowe stylizacje. To materiał, który pasuje do większości innych tekstur, a w zależności od konkretnego fasonu buta, może przybierać bardzo różne charaktery. W sklepach znajdziemy teraz zamszowej botki na obcasie, na płaskiej podeszwie, na koturnie czy na modnej w tym sezonie platformie. Do kupna zachęcają nas niskie ceny.

Reklama

Botki zamszowe czarne

Czarne botki zamszowe to klasyka, która prawdopodobnie już nigdy nie wyjdzie z mody. W Mohito znajdziemy teraz zamszowe kowbojki wykonane z naturalnej skóry. Prezentują się świetnie m.in. w połączeniu ze spódnicami czy sukienkami mini założonymi do rajstop cielistych lub czarnych.

Fanki nieco bardziej rockowego stylu z pewnością docenią zamszowe botki na słupku ozdobione paskiem i ćwiekami. Osoby, które na co dzień stawiają na wygodne powinny przyjrzeć się zamszowym botkom na platformie proponowanym przez firmę Sergio Bardi. Masywne podeszwy to prawdziwy hit tego sezonu.

Fot. Czarne botki zamszowe/mat. prasowe Mohito i eobuwie.pl

Botki zamszowe brązowe



Nasze redakcji wpadł w oko również model z Reserved. To klasyczne botki wykonane z naturalnej skóry. Ich spiczaste noski prezentują się bardzo elegancko oraz optycznie wysmuklają nogi. Dodatkowo obcas na słupku oraz przeszycia na cholewce dodają im klasy i szyku. Ten model kupicie teraz na promocji za niecałe 200 zł!

Brązowe botki zamszowe znajdziemy także w CCC. Nam szczególnie spodobał się model na obcasie z mocno opinającą nogę cholewką. To jeden z najmodniejszych fasonów w tym sezonie. Ogromną popularnością cieszą się także brązowe botki sznurowane, które przypominają trapery.

Fot. Czarne botki zamszowe/mat. prasowe Reserved i eobuwie.pl

Botki zamszowe beżowe



Beż to kolejny kolor, który kusi nas swoją uniwersalnością. Beżowe botki współgrają z klasycznymi jeansami, czarnymi spodniami materiałowymi czy sukienkami w kwiaty. Modele ozdobione frędzlami czy paskami mogą dodatkowo oddawać ducha stylu boho, a botki na szpilce lub słupku prezentują się elegancko i szykownie.

Naszej redakcji szczególnie spodobały się zamszowe botki na platformie z Reserved. Są wykonane z naturalnej skóry oraz ozdobione czarną cholewką. Będą prezentowały się świetnie w połączeniu z jeansami lub modnymi kulotami.

Fot. Czarne botki zamszowe/mat. prasowe Reserved i eobuwie.pl

Reklama

Czytaj także:

Skórzane kozaki na jesień-zimę 2021/2022 - przegląd modeli z polskich sklepów

Tanie kozaki za kolano: 13 najładniejszych modeli z polskich sklepów

Modne botki i kozaki na jesień 2021 - 6 najmodniejszych modeli