Weź pod uwagę kształt noska, wysokość i szerokość cholewki oraz obcasy. Jeśli postarasz się zharmonizować botki ze swoją sylwetką, efekt będzie spektakularny. Zerknij też do naszej galerii i zobacz kilka fajnych modeli botków, jakie wybrałyśmy dla was z najnowszej kolekcji Wojas.

Dopasuj botki do swojej sylwetki

Jeśli jesteś niska lub masz krótkie nogi, skup się na modelach wydłużających. Po pierwsze postaw na wyższy obcas – wybierz ten, w którym czujesz się komfortowo, a twoja noga się nie męczy. Idealna będzie szpilka lub słupek. Unikaj też botków kończących się tuż nad kostką, bo najbardziej skracają optycznie nogi. Staraj się nosić buty do kryjących rajstop w tym samym co one kolorze.

Przy masywnej sylwetce nogom przyda się wyszczuplenie. Jeśli masz szczupłą kostkę i grubszą łydkę, sprawdzą się przylegające botki, które podkreślą ładny kształt nóg. Gdy cholewka będzie odstająca, cała noga nabierze dodatkowej, niekorzystnej objętości, więc raczej nie warto. Masywne nogi wymagają też konkretnej podpory – niech obcas botków będzie grubszy, np. typu słupek. Odpadają zaś wszelkie kaczuszki i cieniutkie szpileczki.

Chude nogi i łydki dobrze wyglądać będą w botkach nieco dłuższych, najlepiej do połowy łydki. Mogą mieć dopasowane cholewki, np. modne ostatnio elastyczne. Przy filigranowej figurze należy unikać modeli na ciężkiej platformie i masywnych koturnów.

Masz problem z szerokimi stopami? Wybieraj botki o lekko szpiczastych noskach. Pomogą też obcasy – gdy pięta jest uniesiona, noga wydaje się smuklejsza. Jeśli masz haluksy, wybieraj buty z grubszej skóry – nie będzie tak wypychać się po bokach i tracić fasonu.

Botki z najnowszej kolekcji Wojas

Wybrałyśmy dla was kilka różnych typów botków – zarówno krótkich (tzw. ankle boots) jak i dłuższych – tak, by każda z was mogła znaleźć coś dla siebie. W naszej galerii są buty na płaskiej podeszwie (zerknijcie na ładne klasyczne brązowe sztyblety i trzewiki z lakierowanymi noskami), które będą idealne na długie spacery. W kolekcji są również wysokie szpilki – godne polecenia są np. krótkie botki z łączonej licowej i zamszowej skóry tworzącej pasy. Sporo tu botków na słupku, który jest nie tylko wygodny, ale i bardzo modny w tym roku. Wojas ma w ofercie buty ze szpiczastym noskiem i okrągłym. Jest więc w czym wybierać –warto obejrzeć!

