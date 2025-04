Modne botki na słupku to dodatek, który warto mieć w swojej garderobie. Sprawdzą się jako buty do pracy oraz na wieczorną imprezę.

W nowym sezonie stawiamy na modele z zamszu lub skóry licowej. Na topie będą ciepłe brązy i klasyczna czerń. Nie zabraknie też ekstrawaganckich trendów: zwierzęcych wzorów oraz... bieli!

Botki na jesień i zimę 2019/2020

Botki na słupku są znacznie wygodniejsze niż buty na szpilce, a wciąż wyglądają elegancko i kobieco. Nic dziwnego, że ten model butów nigdy nie wychodzi z mody. Wraca do trendów wraz z każdym sezonem jesienno-zimowym. W sklepach obuwniczych i sieciówkach nie brakuje różnych wzorów i kolorów modnych butów na jesień i zimę 2019/2020.

Hitem sezonu jesień-zima 2019/2020 będą sznurowane botki w stylu wiktoriańskim. Tego typu buty pojawiły się wybiegach wielu światowych domów mody. Na topie będą zarówno modele z okrągłym, jak i spiczastym noskiem.

Popularnością będą cieszyć się modne botki na słupku w kolorze czarnym i brązowym. Jednak w tym sezonie proponujemy nieco zaszaleć. Efektownym wyborem będzie czerwień, która doskonale rozświetli jesienną szarówkę. Wciąż modne są również białe botki. A jeśli lubisz błysk w stylu glamour, postaw na kolory metaliczne.

Bardzo w trendach są motywy zwierzęce: skóra węża, panterka, zebra. Do wyboru! Niekoniecznie musi być w naturalnym wydaniu. Bardziej ekstrawagancka, w nietypowym kolorze, jest jeszcze bardziej hot!

Na następnych stronach znajdziesz 10 stylowych botków na słupku z kolekcji jesień-zima 2019/2020!

Jak nosić botki na słupku?

To jedne z najbardziej uniwersalnych butów damskich. W okresie jesienno-zimowym można je nosić niemal do wszystkiego. Doskonale wyglądają zarówno do sukienek i spódnic, jak i spodni. W zależności od pożądanego efektu, mogą być uzupełnieniem stylizacji eleganckich lub casualowych.

Kilka pomysłów na modne stylizacje z botkami na słupku:

Ze spódnicą ołówkową i klasyczną białą bluzką - idealny look do pracy, skromny, a jednocześnie stylowy. Dla urozmaicenia, dobierz do niego rajstopy w fantazyjne wzorki.

Z spodniami culotte i swetrem oversize - najmodniejszy look sezonu ! Botki na słupku perfekcyjnie łączą się ze spodniami z nogawkami odsłaniającymi kostkę.

! Botki na słupku perfekcyjnie łączą się ze spodniami z nogawkami odsłaniającymi kostkę. Z jeansami o dowolnym kroju - mogą to być rurki, spodnie z wysokim stanem lub typu boyfriend. Górą stylizacji może być koszula, golf lub nieśmiertelny zestaw: t-shirt i ramoneska.

Z płaszczem typu trencz - to klasyczny zestaw na chłodniejsze dni. Po spód możesz założyć sukienkę i ponadczasowy żakiet w stylu Chanel.

