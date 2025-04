Na obcasie, słupku, zamszowe i w zwierzęce wzory - te 4 rodzaje botków będą na topie w nowym sezonie jesień-zima 2019/2020. Stawiamy na elegancję - klasyczną lub z awangardową nutą. Zobacz, co światowi projektanci proponują na nadchodzące miesiące!

Najmodniejsze botki jesień-zima 2019/2020:

Wygodne, praktyczne i bardzo w trendach. Botki na słupku pojawiły się w kolekcjach niemal wszystkich wielkich domów mody. Ten rodzaj obuwia jest uwielbiany przez kobiety. Dodaje wzrostu, a jednocześnie zapewnia komfort stopom.

W sezonie jesień-zima 2019/2020 buty na stabilnych obcasach to must have! Wciąż modne będą klasyczne czernie i brązy, np. nieśmiertelne rockowe botki z ćwiekami. Lecz światowe sławy lansują również jasne barwy: nude, a nawet biel. Nasz typ to sznurowane botki na słupku. Bardzo hot!

Są nieco mniej wygodne od botków na słupku, ale... o niebo bardziej seksowne. Na jesień i zimę 2019/2020 projektanci proponują cieniutkie szpilki. Wąskie obcasy często idą w parze z dopasowaną cholewką, która pięknie prezentuje się na zgrabnej łydce. Botki na obcasie po prostu trzeba kupić na nowy sezon!

Mogą być płaskie, na obcasie lub na koturnie - ważne, żeby były wykonane z zamszu (naturalnego lub ekologicznego). Zamszowe botki to klasyka, która wraca co sezon. Nic dziwnego, że są zaliczane do najmodniejszych butów na jesień-zimę 2019/2020. Najlepiej wybierać ciepłe brązy i beże. Marzysz o czymś bardziej ekstrawaganckim? Postaw na model z metalicznymi dodatkami.

Panterka, gepard, skóra węża - wciąż są na topie! Jesienią będą prawdziwym hitem mody obuwniczej. Myślisz, że to propozycja jedynie dla dziewczyn, które lubią wyrazisty styl? Niekoniecznie, botki w zwierzęce wzory będą doskonałym urozmaiceniem szafy minimalistki. Pięknie uzupełnią czarny total look!

