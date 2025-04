Botki na lato? Tak, jak najbardziej! Stylizacje wykończone zakrytymi butami za kostkę lansował m.in. Alexander McQueen, Annakiki, Coach i duński dom mody Gestuz. Z otwartymi ramionami trend przyjęły też fashionistki, które na swoich kontach na Instagramie dzielą się swoimi pomysłami na stylowe, wakacyjne looki. Co jest w nim najlepsze? Jest dla wszystkich, bez względu na styl. Botki można nosić w kobiecym stylu z romantycznymi, kwiecistymi sukienkami, jak i w rockowym - z krótkimi szortami i luźnym t-shirtem. Sprawdzą się o każdej porze, bez względu na pogodę. Podczas upalnych dni, zamiast skórzanych modeli, możesz nosić te wykonane z zamszu lub lekkich materiałów.

Reklama

W sklepach znajdziesz duży wybór botków na lato 2022. Możesz wybrać klasyczną wersję — w pełni zabudowane i z wysoką cholewką, które założysz też jesienią lub lżejszą— ażurowe, z odkrytymi palcami (peep toe) i z efektownymi wiązaniami. Chyba że masz już takie w swojej kolekcji. Wtedy postaw je w szafie na widoku, bo na pewno ci się przydadzą. Nie masz pomysłu, jak je nosić? Łap kilka ciekawych inspiracji z Instagrama z botkami w roli głównej.

Spis treści:

Masywne botki świetnie czują się w towarzystwie letnich, zwiewnych sukienek. W zależności od tego, na jakim efekcie ci zależy i jaki styl lubisz, możesz wybrać modne trapery na traktorowej podeszwie, kowbojki lub ażurowe botki na obcasie.

Dopamine dressing - apetyczny trend 2022 roku. Na czym dokładnie polega?

Zamszowe botki w kowbojskim stylu, świetnie wypadają w połączeniu ze skórzanymi szortami i luźnym kardiganem. Doskonały zestaw na chłodniejsze, wakacyjne dni.

Botki za kostkę możesz też nosić ze sportową sukienką i marynarką. Taka casualowa stylizacja to świetna opcja do pracy, jeśli nie obowiązuje cię biznesowy dress code.

Botki jak z westernu są podstawą szafy każdej fashionistki. Zawsze są w trendach, pasują do wszystkiego i można je nosić przez cały rok. Bez względu na pogodę. Meksykańska fashionistka Julie, zestawiła je z oversize'ową, skórzaną kamizelką i dzianinową mini.

Torebki plecione na lato 2022 - 6 wakacyjnych hitów na każdą kieszeń

Botki i jeansy to para idealna. Możesz tak pójść do pracy, na randkę i na imprezę. Wszędzie. Dużo zależy od dodatków. W ciągu dnia całość wykańczaj torebką crossbody, natomiast wieczorem przełóż wszystko do maxi kopertówki.

Reklama

Czytaj także:

Białe sneakersy na sezon wiosna-lato 2022 - 7 klasyków, które założysz do wszystkiego

Modne klapki damskie na sezon wiosna-lato 2022: 5 najbardziej pożądanych modeli