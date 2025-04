Lidl przecenił botki, które będą hitem jesieni. Klasyczny fason i sznurowanie sprawią, że nogi będą wyglądać zgrabnie. Dzięki zastosowaniu odpowiednich prawideł szewskich botki z Lidla są nie tylko modne, lecz też bardzo wygodne.

Reklama

Sznurowane botki z Lidla na jesień 2020



Sieciówkowe nowości obuwnicze na jesień to nie tylko klasyczne sztyblety czy botki na słupku. Na podium najmodniejszych butów na jesień pojawiły się sznurowane botki sięgające za kostkę, które miały swoje 5 minut już w zeszłym sezonie. Botki z Lidla są wykonane z takiny mesh i poliuretanu, ich podszewka i wyściółka z tkaniny - odradzamy ich noszenie podczas ulewnych deszczy.

Botki z Lidla dopasowują się do stopy i są proste w stylizacji: pasują zarówno do dopasowanych spodni typu jeggins, jak również mom jeans. Naszym zdaniem instagramowy look zapewni ci skomponowanie stylizacji składającej się z sukienki o długości 7/8 w kwiaty i czarnej ramoneski w świetnej cenie z Lidla. Sznurowane botki dodadzą stylizacji modnego pazura. Białe sznurowane botki nosi już Anna Lewandowska.

Reklama

Sukienki, które będą świetnie wyglądać ze sznurowanymi botkami: Sukienka baby doll z ZaryJesienna sukienka w kratę z LidlaModna biało-czarna sukienka z H&M za 79 zł