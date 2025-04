Jesień zbliża się do nas wielkimi krokami. Idzie do nas w najmodniejszych botkach! To odpowiednie buty na chłodniejszą pogodę, a zarazem doskonałe przejście między balerinami a kozakami. Oto najnowszy przegląd botków na sezon jesień/zima 2011/2012.

Zobacz kolekcję najmodniejszych botków na jesień-zimę 2011/2012!

Tej jesieni nie zabraknie odrobiny fantazji i różnorodności! Botki uciekają w skrajności, stają się drapieżne albo trzymają się sprawdzonej klasyki. Na wybiegach pojawiają się wersje do złudzenia przypominające obuwie męskie. Nie brakuje lakierowanych wersji oraz kabaretowych zagrań czarno-białych. Bardzo modne będą wiązania oraz urozmaicenia w postaci kokard i dopinek. Zobaczmy, co z tych trendów znajduje się w poszczególnych markach dostępnych Polsce.

CCC

CCC 2011/2012

Marka CCC oferuje sporo modnych szarości. Buty w większości są inspirowane stylem retro, dzięki czemu możemy mieć pewność, że będą modne jeszcze kilka sezonów. Warto zwrócić uwagę na botki wiązane na styl kabaretowy oraz propozycje z kokardkami - świetnie urozmaicają jesienno-zimowe stylizacje.

Deichmann

Deichmann 2011/2012

Buty marki Deichamnn również skupiły się na propozycjach w stylu retro. Wyróżniają się jednak masywnością i solidnymi obcasami, które są bardzo wygodne. Warto zwrócić uwagę na głębokie brązy oraz propozycje z subtelnymi kożuszkami - posłużą nawet zimą.

Reserved

Reserved 2011/2012

Ciekawe i zdecydowanie koebiece są propozycje od Reserved. Buty mja ładną formę i idealnie wpasują się w najnosze stylizacjee jesienne z uwzględnieniem zakolanówek o grubych splotach. Warto zwrócić uwagę na odcienie miodów i jasne brązy, które wpasują się w trendy mody zimowej.

Style Up

Style Up 2011/2012

Bardzo seksowne botki oferują sklepy Styl Up. Buty mają wysokie platformy, fantazyjne zapięcia, wiązania oraz klapy. Propozycje są bardzo zróżnicowane dlatego wiele z nas odnajdzie wśród nich coś dla siebie.

Quazi

Quazi 2011/2012

Quazi co roku oferuje nam ciekawą kolekcję obuwia. Każdy model został wymuskany do perfekcji, godząc jednocześnie najważniejsze trendy oraz wygodę chodzenia. Zwróćmy uwagę na hybrydy botków i obuwia wojskowego - efektem są oryginalne propozycje, które łącza w sobie to, co najlepsze - odwagę wojskowego oraz subtelną kobiecość.

Venezia

Venezia 2011/2012

Zupełnie inną koncepcją na botki miała w tym roku marka Venezia. Botki niemal wyglądają jak kozaki! Masywne, szerokie i z pewnością wygodne, idealnie wpasują się w trendy zimowe. Jeśli wieć lubujesz się w trendach męskich, rockowych i punkowych koniecznie zajrzyj to ich sklepów.

Tamaris

Tamaris 2011/2012

Tamaris każdego sezonu oferuje perfekcyjne propozycje, które mają w sobie wszystko, co najlepsze - wykonie, model oraz praktyczne zastosowanie! Nie brakuje tam najlepszych trendów, które przetrwają z nami kolejne sezony. Warto zwrócić uwagę na lakierowane botki na styl męski - hit nadchodzącego roku!

Mustang

Mustang 2011/2012

Jeśli należysz do fanek trendów wielkomiejskiego dzikiego zachodu, koniecznie zajrzyj do sklepów marki Mustang. Zadziornie wywinięte noski doskonale wpasują się w stylizacje lat 70-tych, a także rockowe.

Tally Weijl

Tally Weijl 2011/2012

Dziewczęce propozycje, które zostały stworzone z myślą o młodzieżowych stylizacjach, znajdują się w sklepach marki Tally Weijil. Większość propozycji mieni się w jasnej kolorystyce beżów, miodów i szarości, które z kolei idealnie pasują do trendów na styl boho, hipii i ogółu trendów lat 70-tych.

Gino Rossi

Gino Rossi 2011/2012

Doskonałość kobiecej wyrafinowanej formy znalazła się w najnowszych propozycjach marki Gino Rossi. Czystość formy, schludność i perfekcja wykonania zachęcają do zapoznania się z kolekcją jesień - zima 2011/2012. Warto zwrócić uwagę na botki inspirowane męskim bowiem, należą do najważniejszych trendów nadchodzącego roku.

Vagabond

Vagabond 2011/2012

Propozycje od Vagabond zdecydowanie skłaniają się ku trendom mody ulicznej, jeśli więc lubisz nietuzinkowe projekty i oryginalność skieruj się właśnie do tego sklepu. Buty mają masywne obcasy oraz platformy, które nie tylko wyglądają efektowni,e ale są znacznie wygodniejsze od tradycyjnych obcasów.

C&A

C&A 2011/2012

Propozycje od C&A zaskakują swoją innowacyjnością. Botki są nie tylko seksowne, ale również mają najmodniejsze kolory tego sezonu. Dodano do nich również intrygujące zapinki i subtelne kożuszki, które z pewnością przydadzą się w znacznie chłodniejsze dni nowego roku.

River Island

River Island 2011/2012

Zupełnie odmienne propozycje bazujące na (niemal ekstremalnych) najnowszych trendach można spotkać w sklepach marki River Island. Botki mają frędzle, futerka i pięknie cieniowane skóry. Jeśli więc szukasz czegoś mocnego, w zupełności zastępującego ogrom dodatków skieruj się do ich sklepów.

New Yorker

New Yorker 2011/2012

Obuwie z oferty New Yorker jest bardzo zróżnicowane. Botki mają różnorodne wysokości i kształty, elementem łączącym jest kolorystyka. Marka ta postawiła na szarości i czernie, które będą pasować do zdecydowanej większości stylizacji jesienno-zimowych.

Aldo

Aldo 2011/2012

Marka Aldo oferuje bardzo szeroki i różnorodny asortyment botków na jesień. Ciepła kolorystyka doskonale wpasuje się w panujące trendy, warto również zwrócić uwagę na masywniejsze botki w stylu vintage - są hitem mody ulicznej.

Wojas

Wojas 2011/2012

Obuwie z decydowanie zainspirowane trendami męskimi oraz militarnymi podbiło serce aktualnej oferty marki Wojas. Buty są wykonane z wysokiej jakości skór a ich modele są kreowane z myślą o wygodzie chodzenia. Wiec jeśli poszukujesz czegoś modnego i praktycznego skieruj się właśnie do ich sklepów.

TopShop

TopShop 2011/2012

Niezwykle zróżnicowane trendy panują w najnowszej kolekcji obuwia od młodzieżowej marki TopShop. Buty są fantazyjne i kreowane światowych trendach nadchodzącego roku, dlatego jeśli szukasz czegoś z wyższej modnej półki zapoznaj się z ich ofertą.

Zara

Zara 2011/2012

Proste wykonanie wyraźnie definiuje obecną propozycję botków od Zary. Schludna linia, zdecydowane modne kolory oraz powiew najważniejszych trendów daje im miano bardzo dobrej kolekcji. Jeśli więc szukasz czegoś młodzieżowego, ale z klasą koniecznie zajrzyj do ich sklepów.

