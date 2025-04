Dzięki kreatorom mody nawet w naszym klimacie możemy mieć buty, które będziemy nosić przez okrągły rok. Jest tego kilka pozytywnych aspektów. Oczywiście - oszczędności. Jeśli jesienią kupiłyśmy fajne botki to teraz nie będziemy musiały wydawać pieniędzy na nowe. A jeśli nam się nie udało znaleźć odpowiedniego modelu w poprzednim sezonie - teraz znajdziemy je na wyprzedażach.

Reklama

Botki są hitem lata

Jedyne co nam się nie podoba w tym trendzie to to, że kiedy w końcu możemy dać stopom odpocząć na świeżym powietrzu my chcąc być modne będziemy trzymać je wciąż w zamkniętych butach. Ale czego nie robi się dla mody...? To alternatywa dla klasycznych botków damskich na słupku!

|Daizy Shely i Donna Karan New York - fot. FREE|

Na wybiegach topowych tygodni mody botki występowały w najróżniejszych wersjach. Od kowbojek i wysokich modeli do połowy łydki po te z wycięciami i odkrytym palcem. Opcji jest niezliczona ilość a w letnich stylizacjach świetnie wyglądać będą zarówno te z jesiennych kolorach jak i te jasne czy z perforacjami.

Gwiazdy też uwielbiają botki, które noszą do dżinsowych szortów i zwiewnych sukienek. Można je stylizować na modłę lat 90. - grunge jest w końcu na czasie lub w bardziej kobiecy sposób. Wybór należy do was.

|Od lewej: Lady Gaga, Marcelina Zawadzka, Lily Donaldson, Kamila Szczawińska - fot. ONS.pl|

W naszej galerii znajdziecie botki zarówno od polskich marek jak i ze znanych sieciówek. Mamy dla was propozycja z: H&M, Zara, Badura, Tally Weijl, Wittchen, Loft37, MAKO i New Look.

Reklama

Zobacz też:

Nasz wybór! Kolorowe płaszcze na wiosnę

7 wiosennych trendów, które możesz nosić już teraz

Najładniejsze sukienki na wesele