W tym sezonie mocne, drapieżne stylizacje to jeden z najgorętszych trendów. Nie musisz ubierać się cała w skóry, ale akcent w postaci ciężkich botków workerów będzie świetnych sposobem, by przemycić ten trend do swojej stylizacji. W sklepie Eobuwie.pl kupisz teraz wiele modeli w niskich cenach - między innymi botki podobne do tych, które ostatnio wybrała jedna z ulubionych aktorek Polek.

Joanna Koroniewska w czarnych botkach workerach

Joanna Koroniewska postawiła na te botki w najprostszej i jednocześnie najdelikatniejszej wersji. Zestawiła je z absolutną klasyką na jesień, czyli długim trenczem w beżowym kolorze. Musimy przyznać, że ta stylizacja, choć banalnie prosta, z pewnością będzie królować na ulicach w nadchodzących tygodniach. Workery i bikery to idealne buty dla tych osób, które chcą wyglądać modne, ale cenią sobie wygodę i wolą zrezygnować z wysokich botków na obcasie.

Najmodniejsze workery kupisz w większości sieciówek i sklepów obuwniczych. Ten model z kolekcji Jenny Fairy nie tylko doda twojej stylizacji modnego wyglądu - przede wszystkim nie nadwyręży twojego portfela! Botki kosztują 89,99 zł.

Wśród kształtów i fasonów workerów naprawdę można długo wybierać. W tym sezonie króluje styl utility - czyli ten przypominający... ubrania robocze. Botki-trapery świetnie odnajdą się nawet w bardzo kobiecych sytuacjach. Wysokie wiązane workery w stylu Anny Lewandowskiej założysz zarówno do dżinsów, jak i do bardzo zwiewnej sukienki.

Nie zapominaj też, by nie ograniczać się w kolorach. Chociaż czarne botki królują co roku i są bez wątpienia jednymi z najbardziej uniwersalnych, w tym sezonie stawiamy też na barwy ziemi oraz... biel!

