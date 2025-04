Wyprzedaże to najlepszy czas na zakupy. Ceny spadły nawet o 60%. A nowe botki z powodzeniem będziesz mogły nosić nie tylko zimą, ale również wczesna wiosną. Korzystając z okazji zaszalej i skuś się na jakiś niepowtarzalny model.

Modne botki Kazar

Oferta jest bogata i dla każdego. Mamy tu zarówno botki na zgrabnej szpilce, jak wysokim lub niskim słupku. Nie zabranie też metalicznych modeli. To jeden z mocnych trendów, który zostaje z nami na kolejny sezon. Będzie nam towarzyszył zarówno na specjalne okazje, jak i w codziennych stylizacjach, niezależnie od modelu, obcasa, pory dnia czy naszego stylu. Warto też zwrócić uwagę na detale zdobiące buty. Naszą uwagę przykuły czarne, zamszowe botki z ozdobnymi, skórzanymi paskami.

Hitem są botki typu Sock Fit. Mają elastyczną cholewkę przylegającą do nogi niczym druga skóra. Welurowe, tekstylne czy skórzane, w każdej wersji wyglądają równie efektownie i podkreślając smukłość kostek dodają lekkości sylwetce. Nie chowaj ich pod nogawkami spodni, są stworzone do spódnic i sukienek. Czasami przypominają skarpetę, na którą włożony jest pantofel.

Nie zabraknie też modeli z noskami w szpic, które wysmuklają sylwetkę i optycznie wydłużają nogi. To działa zarówno w przypadku botków na obcasie, jak i tych płaskich. Ten kształt jest kobiecy, seksowny i uniwersalny: pasuje do sukienek, spódnic i spodni (których nogawki zawsze powinny kończyć się ponad cholewkami).

Buty kończące się za kostką ogólnie mają tendencję do skracania nóg. Ten niekorzystny efekt da się jednak sprytnie załagodzić wkładając gładkie cieliste lub ciemne jednolite rajstopy (pamiętaj tylko, że nie powinny one kontrastować z kolorem botków) oraz zakładając spódnicę z podwyższonym stanem, co pozwoli wysoko zaznaczyć talię.

Botki nieraz pozwalają także odwrócić uwagę od niedoskonałości naszej sylwetki. Gdy masz dość szeroką kostkę – botki skutecznie ją zasłonią, a wyższy obcas sprawi, że noga wyda się nieco szczuplejsza. Nam spodobały się botki damskie krótkie.

