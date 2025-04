Botki to idealny wybór na jesień. Są wygodne i praktyczne – sprawdzą się wielu stylizacjach. W zależności od konkretnego modelu możesz zestawiać je z casualowymi, a nawet eleganckimi ubraniami. Jeśli wciąż nie znalazłaś swojej ulubionej pary botków, koniecznie sprawdź, co znajdziesz w sklepach. Botki na platformie, na obcasie, szpilce oraz płaskie czekają na ciebie.

Nieskończona ilość wariacji botków damskich

Oferta jest bogata i dla każdego – botki na zgrabnej szpilce, jak wysokim lub niskim, stabilnym słupku.Te czarne, na szpilce (Zara), będą dobrą alternatywą dla klasycznych czółenek. Te z odkrytymi palcami (Roberto/eobuwie.pl), świetnie sprawdzą się na wieczorne wyjścia – ze spódnicami ołówkowymi będą wyglądać elegancko i na czasie, z wąskimi rurkami – seksownie i młodzieżowo. Botki damskie na grubszym obcasie (Sinsay, Maccioni) nosimy do dżinsów, dziennych sukienek i wełnianych swetrów. Modna jest zarówno lakierowana, jak i zwykła skóra.

Zamsz, jeśli odpowiednio zadbany, będzie zawsze elegancki i doda wdzięku nawet najklasyczniejszym botkom.

Hitem pozostaje wężowa skóra (New Look), którą nosimy jak biżuterię – za dnia na luzie, ze spranymi jeansami i prostymi dodatkami, na wieczór – ekstrawagancko i na bogato – w towarzystwie złota i błyszczących sukienek. Noszenie botków, nawet na oficjalne wyjścia, przestało być towarzyskim faux pas. Więcej, to właśnie w nich widziane są teraz najmodniejsze – i najlepiej ubrane – kobiety na mieście.

Z czym nie powinnaś nosić botków damskich?

Poważnym uchybieniem jest noszenie butów za kostkę do ściętych legginsów lub krótszych getrów przez kobiety o kształtnych, wydatnych łydkach. Nawet szczupłe panie muszą uważać z takimi eksperymentami. Należy pamiętać, że botki wraz ze ściętymi spodniami (rybaczkami lub siedem ósmych, obcisłymi lub rurkami) wizualnie odcinają kilka centymetrów długości naszych nóg i dodają im objętości.

Podobna zasada dotyczy botków w towarzystwie długich spódnic, sięgających co najmniej za kolano - w takim zestawie będziesz wyglądać niedbale i niestety grubo. Jedyny wyjątek stanowią sukienki i spódnice tak długie, że zasłaniają całe nogi zakrywając górną część butów. Jeżeli pozostaje między nimi wąska luka - zalecamy założenie rajstop.

