Botki jeszcze kilka lat temu zarezerwowane były jedynie na jesień i zimę. Jednak moda się zmienia i trendy idą do przodu. Teraz niektóre modele botków można nosić na co dzień i od święta. A do tego przez okrągły rok. Botki skórzane, ale bez ocieplenia sprawdzą się zarówno w czasie chłodnych miesięcy, jak podczas wakacji.

Reklama

Jakie buty są najmodniejsze? Zobaczcie nasze shoppingi

Botki to buty, które początkowo tworzone były w niewielkiej ilość modeli. Klasyczne buty za kostkę na niewielkim obcasie z czasem zyskały popularność. Dzisiaj w sklepach stacjonarnych i internetowych możemy znaleźć niezliczoną ilość opcji. Botki na słupku, botki na koturnie, na szpilce, płaskie, ocieplane i nie. Ze skóry i tkanin, a do tego w najróżniejszych kolorach. Dla każdego coś dobrego. Popatrzcie tylko na te botki damskie białe albo na botki damskie eleganckie!

1. jasnobrązowe botki na słupku Badura, ok. 315 zł (wyprzedaż), 2. szare botki na płaskiej cholewce Loft37, ok. 629 zł, 3. ciemnobrązowe botki Wittchen, ok. 699 zł (promocja), 4. botki z frędzlami MAKO, ok. 590 zł - kolaż Polki.pl

Jak stylizować botki?

Botki możemy nosić do dżinsów w casualowej wersji, ale i do szortów latem. Na bazie kontrastu doskonale wyglądać będą również z letnimi sukienkami oraz spódnicami mini i maxi. Najlepiej zaopatrzyć się w neutralny model, który będziemy mogły wykorzystywać przy wielu okazach. Eleganckich - wieczorowych i codziennych.

19 par najmodniejszych botków sezonu

Botki na koturnie to dobre rozwiązanie dla tych, które chcą dodać sobie kilku centymetrów, ale cenią sobie wygodę. Modele na szpilce są sexy, ale nie do końca nadają się na co dzień. Zaś płaskie z wiązaniem - w wojskowym stylu są aktualnie bardzo na czasie i pasować będą niemal do wszystkiego.

Uwaga! Pamiętajcie, że buty o długości do kostki optycznie skracają nogi. Zatem jeśli nie czujecie się w nich zbyt komfortowo łączcie je z długimi spodniami lub długościami mini. Jeśli zestawicie je ze spódnicą midi lub spodniami 7/8 look będzie wyglądał bardzo topornie i nieatrakcyjnie.

Botki Lasocki i CCC - co znajdziemy w sklepach?

W sklepach Lasocki i CCC znajdziecie szeroką gamę botków, które za niewielkie pieniądze wzbogacą wasz styl. Modele, nawet te z perforacjami możemy nosić również jesienią. Wystarczy połączyć je z ciepłymi skarpetami lub getrami. W sklepach tej polskiej marki przez cały sezon będą dochodzić nowe projekty. Zatem zawsze znajdziecie tam coś nowego.

A może spodobają się wam klapki damskie.

Reklama

Zobacz najnowszą kolekcję butów CCC i Lasocki

1. botki z wycięciami Lasocki, 249 zł, 2. botki lasocki, ok. 249 zł, 3. czarne botki, ok. 249 zł, 4. jasne botki Lasocki, ok. 99 zł - kolaż Polki.pl