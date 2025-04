Niewiele osób wie, że historia butów Birkenstock sięga aż XVIII wieku, kiedy to niemiecki szewc Johann Adam Birkenstock stworzył pierwsze modele dla lokalnych księży. Od tamtej pory Birkenstocki, a przede wszystkim model Birkenstock Arizona (najbardziej popularny projekt z dwoma paskami) weszły do świadomości konsumentów na całym świecie. A dopiero w latach 60. XX wieku buty te zaczęły być eksportowane do Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów w Europie.

Przez dekady wykorzystywane były jedynie jako buty ortopedyczne. Specjalnie dopasowana podeszwa odpowiednio profilowała postawę. Dopiero stosunkowo niedawno buty Birkenstock stały się modnym elementem stroju fashionistek na całym świecie. Czy można chcieć czegoś więcej? Są wygodne, zdrowe i do tego jak najbardziej na czasie.

Modne buty Birkenstock

W latach 60. w Stanach Zjednoczonych ukochane zostały przez dzieci kwiaty, następnie przez studentów z pokolenia X. Teraz uwielbiają je i noszą osoby w każdym wieku. Nawet w Polsce popularność tych butów diametralnie wzrosła. A to wszystko dzięki kolekcji francuskiego domu mody Celine, który to w roku 2013 wprowadził je do swojej kolekcji pret-a-porter na wiosnę i lato. Od tego momentu ich popularność nie maleje.

Dzięki ewolucji mody marka Birkenstock zaczęła działać bardzo progresywnie, wprowadzając wiele modeli do swoich kolekcji. Materiały, z których są wykonane, również się zmieniły. Niegdyś jedynie skórzane, dzisiaj wykonywane są również z modnej gumy - gąbki, którą znamy przede wszystkim dzięki popularnym butom Crocs. Niestety, jak ze wszystkim, i one są często podrabiane. Jedynie oryginały mogą szczycić się odpowiednio wyprofilowaną podeszwą i wysokiej jakości materiałami.

Birkenstocki pasują prawie do wszystkiego, ale niestety nie każdemu. Najlepiej prezentują się na osobach, które potrafią stworzyć ten charakterystyczny, nonszalancki look. Idealnie współgrają ze stylizacjami w męskim stylu, oversize'owymi ubraniami, luźnymi koszulami czy spodniami boyfriendami. Będą pasować do modnego w tym sezonie stylu militarnego, podkręcą ubrania w klimacie dalekiego wschodu, stworzą ciekawą kontrę dla długich sportowych maxi sukienek. Wszystko zależy od odpowiedniej aranżacji. Dziewczyny z bardzo szczupłymi nogami i stopami powinny ich jednak unikać.

- Iwona Gzik, stylistka

Do czego nosić Birkenstocki?

Buty w tym stylu pasują przede wszystkim do luźnych stylizacji. Jednak moda pozwala w dzisiejszych czasach na wiele. Dlatego, jeśli chcecie je przewrotnie założyć do eleganckiej sukienki - możecie! Najlepiej jednak jest je stylizować z rzeczami casualowymi. Doskonale sprawdzą się również podczas pieszych wycieczek i wakacyjnych wypraw. Tak samo jak klapki damskie Carinii.

Helena Bohnam-Carter nosi je do długiej spódnicy, a Julianne Moore do dżinsów. Zaś Naomi Watts stylizuje je w bardziej elegancki sposób. Z czarnymi spodniami, koszulą i skórzaną kurtką wyglądają całkiem ciekawie.

