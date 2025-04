Czółenka, szpilki, botki czy kozaki w szpic znów są modne. Obecnie to jeden z najważniejszych trendów. Czy pomimo specyficznego wyglądu mogą być noszone do wszystkiego? W jakich stylizacjach sprawdzą się najlepiej? Do których sylwetek pasują? Sprawdźmy to!

Zacznijmy od tego, że szpic szpicowi nierówny. Szpic może być niewielki i delikatny lub bardzo długi, a wtedy ostry i wyraźny. Z tym drugim fasonem trzeba jednak uważać, szczególnie jeśli wybierzemy taki w butach na płaskim obcasie. Efekt może być karykaturalny. Nie przesadzajmy więc z długością nosków w butach.

Dla kogo są buty w szpic?

Ze względu na długi nosek cały but jest dłuższy niż długość stopy, dlatego obuwie takie nie powinno być noszone przez panie, które mają duży rozmiar stóp. Buty w szpic wydłużą stopę jeszcze bardziej, a efekt może być śmieszny. Z takich butów powinny także zrezygnować panie, które są niskie. Wyglądająca na długą stopa w takim bucie przy niskim wzroście może sprawić, że sylwetka będzie wyglądała nieproporcjonalnie. Dodatkowo długa stopa będzie niepotrzebnie rzucać się w oczy.

Zdecydowanie butów w szpic powinny unikać panie z masywnymi łydkami. Wybierając takie obuwie, musimy też pamiętać, że w butach ze szpicem nie każdemu chodzi się wygodnie. Niektóre panie mają wręcz wrażenie, że będą zahaczać noskami o podłoże. Dla nich wygodniejsze będą więc modele z krótszym szpicem lub z zaokrąglonymi czubkami. Uważać na nie powinny osoby o bardzo szczupłych nogach i stopach oraz wszyscy ci, którzy mają problem z haluksami (zniekształcenie dużego palca).

Zalety butów z wydłużonym noskiem

Buty w szpic mają też zalety. Wyciągają i zwężają stopę. Dodają elegancji, mogą wysmuklić grubsze stopy, jeśli będą dobrze dobrane. Polecane są paniom z szerokimi biodrami, a także tym o sylwetce jabłka i gruszki. Wybierać je powinny również osoby o filigranowej posturze. Ważne jest jednak, aby nie decydować się wtedy na zbyt długi szpic, gdyż przy takiej sylwetce nie wygląda on dobrze na stopie.

Modne buty Bershka

Buty w szpic mogą pięknie wyglądać na naszych stopach i dobrze komponować się z resztą stylizacji, gdy wcześniej dobrze przemyślimy ich zakup, dopasowując odpowiedni model obuwia do naszej sylwetki i posiadanej garderoby.

Buty w szpic proponowane przez Bershka mogą być na płaskim obcasie – to wersja dla tych pań, które cenią wygodę – oraz na szpilce. Dostępne są modele bez ozdób lub z nimi, w postaci np. klamry. Pamiętajmy, że takie ozdoby z przodu buta sprawią, że nosek nie będzie aż tak widoczny, a but nie będzie wyglądał na bardzo długi. Ozdoby, szczególnie jeśli są duże, optycznie zmniejszają długość buta i odwracają uwagę od jego długości.

Jeśli chcemy wyróżnić się w tłumie, warto rzucić okiem na modele w modne cętki panterki.Nie zabraknie w kolekcji Bershka kozaków do połowy uda. Mogą być z szeroką, marszczoną cholewką lub elastyczną przylegającą do nogi niczym druga skóra. My niezmiennie kochamy kowbojki. Są stylowe, ponadczasowe i też mają wąskie czubki.

Do czego nosić buty w szpic Bershka?

Mając takie modele butów Bershka w garderobie, nie musimy się zbyt martwić, do jakich stylizacji będą nam pasowały. Mimo swojej specyfiki buty w szpic są bowiem bardzo uniwersalne. Można je nosić na dzień i na wieczór. Te na obcasie i wykonane z eleganckiej skóry czy materiału skóropodobnego sprawdzą się do biurowych i wieczorowych stylizacji.

