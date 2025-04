Baleriny to bardzo wygodne, miękkie i przylegające do stopy buty na płaskiej podeszwie. Pochodzą oczywiście od baletek, czyli butów używanych przez profesjonalnych tancerzy baletowych. Jaka jest różnica między balerinami i baletkami? Te pierwsze muszą dobrze izolować stopę od podłoża, a te drugie wręcz przeciwnie - muszą zapewnić tancerzom maksymalny kontakt z nim.

Szybko okazało się, że baletki są praktycznym i wygodnym obuwiem, które nie jest pozbawione modowego potencjału. Na ulicach zadebiutowały w latach 50. XX wieku i od tej pory cieszą się ogromną popularnością.

Czy baleriny są zdrowe dla stóp?

Obecnie to modowy klasyk, który ma w swojej szafie (prawie) każda kobieta. W tym roku możemy połączyć, to co jest praktyczne z tym, co jest modne. Baleriny to jedne z najmodniejszych butów na wiosnę i lato 2019.

Jesteśmy w stanie zaryzykować stwierdzenie, że baleriny pasują do każdej stylizacji. Stworzą zgrany duet z sukienką maksi, cygaretkami, szortami, dżinsami, spódnica midi, szerokimi spodniami i przecieranymi dżinsami.

5 pomysłów na stylizacje z balerinami:

Elegancka - noś je z cygaretkami i jedwabną białą koszulą wpuszczoną w spodnie. Aby dodać całości odrobiny modowego smaczku, wybierz baleriny w szpic z biżuteryjną aplikacją. Casualowa - przecierane dżinsy boyfriend noś do jasnego t-shirtu, kurtki typu bomber i balerin wykonanych z gumy, popularnie nazywanych meliskami. Romantyczna - sukienkę maksi zdobioną kwiatowym motywem zestaw z balerinami bez palców. Na wyjątkową okazję - jeżeli nie lubisz chodzić w butach na obcasie, to zamień je na złote balerinki. Dobrze wypadną z garniturem w kolorze błękitu paryskiego. Taka stylizacja jest idealna na wyjście do teatru lub świąteczny obiad u rodziców. Do pracy - wybierz plisowaną spódnicę midi, kaszmirowy sweterek i cieliste baleriny z kokardką.

Baleriny znajdziesz w kolekcjach większości marek produkujących obuwie. Oczywiście możesz kupić modele, które są bardzo tanie, ale w przypadku tego typu obuwia warto zastanowić się nad zakupem butów dobrej jakości. Podejrzewamy, że będziesz nosiła je dość często. Dlatego warto wybrać baleriny wykonane ze skóry naturalnej, które będziesz mogła nosić nawet na gołą stopę.

Klasyczne skórzane baleriny zdobione kwiatowym motywem i kokardką, która dodaje im dziewczęcego uroku. Będą pasowały do luźnych szortów mom jeans, białej bluzki z krótkimi rękawami i pojemnej torby na ramion.

Ponadczasowe baleriny z wiosennej kolekcji marki Caprice. Wykonane ze skóry naturalnej - cholewka, wkładka i wnętrze buta. Cienka podeszwa izoluje stopę od podłoża. Są ozdobione kokardką, która jest charakterystyczna dla tego typu obuwia.

Srebrne buty na płaskiej podeszwie to dobry wybór na co dzień. Świetnie wypadną w zestawie z dżinsową spódnicą i luźną koszulką z dekoltem w kształcie litery „V”.

Zobacz na Modago.pl, co dla Ciebie znaleźliśmy. Najmodniejsze buty sezonu - kolorowe baleriny.

Wygodne baleriny z nowej kolekcji marki Clarks. Cholewka buta jest wykonana z naturalnej skóry licowej, a cienka podeszwa z wysokiej jakości tworzywa. Uroku dodaje im kokardka i delikatne złote aplikacje. To ponadczasowy model, który możesz nosić do wszystkiego. Czarne baleriny będą pasowały m.in. do letniej sukienki maksi, seksownej mini i kombinezonu z szerokimi nogawkami.

Efektowne buty wykonane z unikatowego tworzywa Mel-Flex. Producent zapewnia, że baleriny nie obcierają, dopasowują się do stopy i nie powodują dyskomfortu podczas użytkowania. Wspólną cechą obuwia sygnowanego logiem marki Melissa jest słodki zapach, który przypomina lata dzieciństwa i watę cukrową.

Te czerwone meliski będą idealnie pasowały do przecieranych dżinsów o luźnym kroju, wzorzystej marynarki i koszulki na szerokich ramiączkach.

Beżowe baleriny wykonane z lakierowanej skóry. Ten model ma szeroki obcas i grubą podeszwę, która znacznie zwiększa komfort chodzenia. Uroku dodaje im okrągła aplikacja w złotym kolorze. Znajdziesz je w stałej ofercie marki Michael Kors.

Dobrze wypadną w zestawie z ciemnymi rurkami, koszulą oversize i kolczykami XXL. Możesz je nosić również do bardziej formalnych stylizacji - są znacznie wygodniejsze niż tradycyjne czółenka.

Wygodne i przykuwające wzrok baleriny wykonane z wysokiej jakości tworzywa. Komfort ich noszenia podnosi wkładka ze skóry ekologicznej. Biżuteryjna aplikacja z połyskujących koralików dodaje im niepowtarzalnego charakteru. Znajdziesz je w kolekcji marki Guess.

Ten model będzie idealny do dżinsów kończących się tuż nad kostką i cienkiego golfu w stonowanym kolorze - polecamy beżowy, bo to jeden z najmodniejszych kolorów sezonu wiosna-lato 2019.

Granatowe baleriny z najnowszej kolekcji marki Tommy Hilfiger. Wykonane z naturalnej skóry licowej. W środku wyszywane wysokiej jakości materiałem. Mają cienką podeszwę, zaokrąglone noski i ozdobną aplikację z logo marki.

Będą pasowały do klasycznych stylizacji - spodnie garniturowych, marynarka i luźny top na cienkich ramiączkach.

