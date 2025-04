Gumowe baleriny Melissa (tzw. melisski) to według wielu kobiet najwygodniejsze buty świata. Sprawdzają się na wiele okazji: do pracy, szkoły, na imprezę i randkę. Doskonale nadadzą się również na wakacje, a nawet zamiast butów na plażę. czy do wody. Brazylijska marka ma szeroką ofertę klasycznych i modowych wzorów, które idealnie wpisują się w trendy na 2019 rok. Oto najbardziej stylowe modele sezonu!

Reklama

Najmodniejsze baleriny Melissa 2019

Baleriny to ponadczasowe buty, które każda kobieta powinna mieć w swojej garderobie. Szczególnie polecane przez redaktorki mody są efektowne buty Melissa. Wciąż największym hitem są klasyczne modele balerinek np. czarne z kokardką. Pasują zarówno do ołówkowej spódnicy, eleganckiej sukienki, jak i dżinsów typy boyfriend.

Wciąż hitem są również buty w kolorze nude. To neutralna baza dla wielu zestawów. Dodatkową zaletą jest to, że cieliste baleriny optycznie wydłużają nogi.

Na topie są również ekstrawaganckie obuwie, które można znaleźć w nowej kolekcji marki Melissa. Popularnością cieszą się ażurowe baleriny, zapewniające stopom komfort w czasie upałów.

Wśród nich baleriny z kokardką, kwiatami, metaliczne, peep toe, i wiele innych. Wybrane propozycje znajdziesz na następnych stronach!

Reklama

Przeczytaj:

Wygodne baleriny - 7 modeli z nowych kolekcji

Sandały marki Melissa - 10 najmodniejszych wzorów