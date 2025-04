Szpilki wysmuklają sylwetkę i dodają pewności siebie. My, kobiety uwielbiamy nosić buty na wysokim obcasie. Zwłaszcza teraz, gdy przed nami uroczystości rodzinne oraz liczne imprezy. Jeśli planujesz zakup tego ponadczasowego obuwia, zobacz jakie szpilki pasują do twojej figury oraz co zrobić, aby nosić je zgodnie z najnowszymi trendami.

Kto powinien nosić buty na szpilce?

Osoby niskie. Szpilki to dla was absolutny must have! Dzięki nim dodacie sobie kilka centymetrów. Na co dzień wybierzcie obuwie z niższym i nieco grubszym obcasem.

Osoby o szczupłych łydkach i wąskich kostkach. Buty na cienkim i delikatnym obcasie wspaniale wpiszą się w smukłą linię sylwetki kobiet o takiej budowie. Nie jest to jednak odpowiedni obuwie dla kobiet masywnych, z większymi łydkami.

Kobiety z chłopięcą figurą. Chude i drobne osoby z chłopięcą figurą również powinny nosić buty na cienkim obcasie. Takie obuwie doda wam kobiecego charakteru. W połączeniu z kreacją eksponującą talię (na przykład spódnicą z wysokim stanem), dodacie swojej sylwetce pożądanych krągłości.

Osoby z krągłymi biodrami. Damskie czółenka na obcasie będą tu idealnym rozwiązaniem, gdyż poprawią proporcje sylwetki. W tym wypadku najlepszym rozwiązaniem będą kozaki na szpilce z cholewą sięgającą do kolan.

Pamiętaj!

Każda z nas ma inny kształt stopy. Zanim zdecydujesz się na zakup szpilek, przymierz je kilka razy, sprawdź czy nie są za duże ani za małe i wybierz te najbardziej dopasowane. Jeśli chodzenie w butach na cienkiej szpilce sprawia ci trudność, postaw na ich wygodniejszą wersję - na szerokim i stabilnym słupku.

Z czym nosić szpilki Badura?

Klasyczne czy trendy? Czarne, czerwone czy cieliste szpilki to ponadczasowe propozycje. Warto mieć w swojej szafie choć jedną parze butów, która nigdy nie wyjdzie z mody! Jeśli posiadacie już uniwersalne szpilki, zastanówcie się nad wzbogaceniem swojej kolekcji o kolejną parę. Może znajdziecie wymarzony model butów w kolekcji Badura.

Czarne czółenka na obcasie

Sprawdzą się w wielu sytuacjach, zarówno na co dzień jak i od święta. Czarne szpilki będę pasowały praktycznie do wszystkiego. Możecie je ubrać do szykownych spodni damskich, takich jak cygaretki albo culottes, które razem z bluzką koszulową stworzą ciekawy zestaw do pracy. Są niezastąpione w biurowych stylizacjach i w większości sytuacji, gdy nie wiesz jakie buty założyć.

Czerwone szpilki

To propozycja dla odważnych kobiet. Głównie dlatego, że ten pełen energii i mocny kolor przyciąga spojrzenia. Już dawno wyszły z salonów i przestały być odpowiednim dodatkiem jedynie do wieczorowych stylizacji. Możesz je nosić z jeansami na co dzień! Ożywią każdy, nawet najbardziej casualowy look!

Dodajcie je do stylizacji wieczorowej, takiej jak elegancki, czarny kombinezon. Czerwone szpilki wspaniale zaprezentują się również z postrzępionymi jeansami, raglanową bluzą i wełnianym płaszczem w męskim stylu.

Szpilki w kolorze nude

Bardzo uniwersalnym i wręcz obowiązkowym dodatkiem w szafie każdej kobiety powinny być szpilki w kolorze skóry. Jeśli szukacie butów do stylizacji na wesele albo studniówkę Dodajcie je do rozkloszowanej kreacji w stylu lat 50 albo koronkowej sukienki mini.

Metaliczne czółenka na obcasie

Jednym z hitów sezonu jesienno-zimowego bez wątpienia są metaliczne szpilki: srebrne albo złote. Te drugie stanowią piękne wykończenie stylizacji, w której główną rolę gra czerwień, czerń, fiolet lub zieleń. Idealnie współgrają z beżami.

Zaś srebrne szpilki sprawdzą się w zestawieniu z zimnymi czerwieniami, niebieskim, czarnym, czystą bielą, szarościami oraz pastelowymi różami, lila, miętą lub błękitami. Wystarczy włożyć buty w tych kolorach, by niewielkim wysiłkiem uzyskać oryginalną stylizację nawet ze zwykłą czarną sukienką.Kolorowe szpilki

Czasy, gdy nosiłyśmy przede wszystkim czarne obuwie dawno minęły. Na topie są kolorowe szpilki. Czółenka na obcasie w intensywnych kolorach to jeden z ulubionych detali blogerek. Można je dodać nie tylko do wieczorowych i koktajlowych kreacji. Do takiego zestawu wystarczy dodać żakiet, by otrzymać zestaw w stylu casual eleganckie. Ubierając się w ten sposób zachowujesz zasady elegancji, ale jesteś bardziej na luzie. W sam raz na piątkowy dzień w biurze.

