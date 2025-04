Jeszcze jakiś czas temu płakałyśmy nad klapkami z szerokim paskiem lub butami, które wyglądają jak ortopedyczne. Teraz projektanci zgotowali nam kolejny trend, który trudno nam będzie przełknąć. Chodzi oczywiście o "babcine buty" czyli czółenka na topornym obcasiku i zaokrąglonym przodzie (tj. zdjęcie poniżej). Co wy na to?!

Babcine buty hitem sezonu?

Jak co sezon do kanonu wchodzą nowinki, które nie od razu zyskują rzeszę sympatyków. Tak samo było np. z wcześniej wspomnianymi butami ortopedycznymi. Na początku były szokiem a teraz są na porządku dziennym i wiele z was na pewno się do nich przekonało. Podobnie jak i my. A jak będzie z tymi?

Trend na vintage jest jak najbardziej na czasie. Dlatego oprócz rogowych oprawek, kokard pod szyją, broszek, kamizelek i beretów hitem są te dość niezgrabnie wyglądające czółenka. Nam się one nie podobają, ale na pewno są nieziemsko wygodne. Wróżycie im niezłą karierę?

