Anna Lewandowska po raz kolejny zachwyciła nas swoją stylizacją. Niedawno zauważyłyśmy u niej białe wysokie workery, tym razem postawiła na nieco bardziej letni look i wybrała białe sneakersy. I to nie byle jakie. Ten model ma grubą podeszwę, które doda ci kilka centymetrów wzrostu.

Anna Lewandowska w sneakersach Prada

Model, który wybrała Lewandowska, to sneakersy z kolekcji Prada za... nawet 2730 złotych. Trenerka zestawiła je w bardzo casualowej, ale niebanalnej stylizacji. Jeansowe szorty w ciemnogranatowym kolorze oraz czarny t-shirt zawiązany pod biustem świetnie kontrastują z kolorem obuwia, a przy okazji podkreślają najlepsze cechy sylwetki.

Nie sposób odmówił tym sneakersom stylowego wyglądu, jednak ich cena może zwalać z nóg... W CCC znalazłyśmy jednak świetny zamiennik, którego cena nie nadwyręży portfela, a który doskonale sprawdzi się w zarówno letnich, jak i jesiennych stylizacjach. Te sneakersy pochodzą z kolekcji Jenny Fairy i kosztują 89 zł.

Sneakersy mają prosty fason i nieco podwyższoną podeszwę, dzięki której pomogą wyszczuplić optycznie sylwetkę. Jak je stylizować? Nie ma w tym nic prostszego, ponieważ będą wyglądały dobrze w większości stylizacji. „Dobrze” to jednak dla nas za mało. Co zrobić, by wyglądać naprawdę fenomenalnie?

Nasza rada to total look. Zarówno ten obcisły i kobiecy w stylu Kim Kardashian (szorty kolarki i przylegający krótki top bez rękawów to połączenie, które śni się nam po nocach), jak i dzianinowy wygodny zestaw w stonowanym kolorze stworzą z nimi bardzo stylowy look. Uzupełnij go modną torebką i dużymi okularami, a będziesz wyglądać jak modelka poza godzinami pracy!

Jeśli szukasz bardziej kobiecych rozwiązań, postaw na minisukienkę o modnym szerokim kroju. Nie bój się, że obszerny fason pogrubi twoją sylwetkę. Wręcz przeciwnie - sprawi, że nogi i ramiona będą wydawały się smuklejsze. Nie zapomnij o ulubionej biżuterii i hitowej w tym sezonie szerokiej opasce do włosów.

