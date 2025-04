Anna Lewandowska bez wątpienia należy do tych gwiazd, które niezmiennie ustalają trendy. Wiele jej fanek wzoruje się na jej stylu, a sama trenerka fitness oprócz ubrań i dodatków ekskluzywnych marek chętnie sięga także do oferty tańszych sieciówek. Tym razem na jej Instagramie naszą uwagę przykuły boskie białe botki bikery. Te buty to będzie prawdziwy hit na jesień!

Anna Lewandowska w białych bikerkach na jesień

Trenerka udowodniła po raz kolejny, że botki, które kojarzymy głównie z chłodniejszymi porami roku, świetnie sprawdzą się także w letnich stylizacjach. Lewandowska zestawiła je ze sztruksową spódnicą oraz prostą bluzą w szarym kolorze.

To nie pierwszy raz, kiedy widzimy te bikery na Instagramie Lewandowskiej. Trenerka nosi je przez cały rok i wcale się jej nie dziwimy! Era białych kozaczków na szczęście dawno minęła, ale ciężkie bikerki w tym kolorze prezentują się świetnie.

Jeśli marzą ci się podobne buty (nam bardzo!), na Eobuwie.pl znalazłyśmy bardzo podobny model z kolekcji marki Sergio Bardi. Wyglądem przypominają kultowe martensy, ale kosztują o połowę mniej. Do tego są teraz na wyprzedaży, zamiast 299 zł kosztują wiec 239 zł.

Botki mają jednolity biały kolor, z którym kontrastuje czarny odcień podeszwy oraz sznurówek. Sięgają lekko ponad kostkę, dzięki czemu nie zaburzają proporcji sylwetki i nie sprawiają, że nogi wydają się grubsze.

Jak stylizować białe botki-bikerki? W tym po raz kolejny pomoże Anna Lewandowska - aby znaleźć idealną inspirację wystarczy przejrzeć jej Instagram. W chłodniejsze letnie czy wiosenne dni załóż do nich klasyczny trencz w stalowym kolorze, prosty t-shirt oraz modne szorty z talią paper bag. Bardzo często stawia też na zestaw ze sztruksową spódnicą oraz oversizową bluzą w roli głównej.

Czasem Anna Lewandowska rezygnuje z trenczu na rzecz... marynarki swojego męża! Do tego zakłada spodnie rurki, prosty t-shirt i nie zapomina o bardzo kobiecej, eleganckiej torebce. Botki sprawdzą się też w towarzystwie zwiewnej maxi sukienki.

