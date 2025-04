Lato powoli się kończy, poranki i wieczory są coraz chłodniejsze, a zamiast sandałów i klapek wybieramy już nieco bardziej zakryte obuwie. Nie chcemy jednak i długo nie będziemy mogły rozstać się z letnimi stylizacjami. Jak to połączyć? Anna Wendzikowska postawiła na kultowe tenisówki marki Converse. Będziemy nosić je także jesienią, a teraz możesz kupić je na wyprzedaży.

Reklama

Anna Wendzikowska w klasycznych białych Conversach

Dziennikarka zdecydowała się zestawić kultowe trampki z jeansową spódniczką z modnymi przetarciami, prostym crop topem w białym kolorze oraz niebieską koszulą, która pełni rolę okrycia wierzchniego. Ten look to idealny zestaw na chłodniejsze letnie dni. Nie tylko na wakacjach!

Nie da się nie zauważyć też dwóch prawdziwych gwiazd tego zdjęcia, czyli małych córek gwiazdy. Kornelia i Antonina wyglądają przeuroczo w tych tiulowych sukienkach!

Jeśli planujesz kupić klasyczne białe Conversy, lepiej nie czekaj - teraz możesz kupić je na wyprzedaży, dzięki czemu zapłacisz za nie 189 zł. Krótkie tenisówki to must have w szafie każdej stylowej kobiety. Pasują do większości stylizacji, a przy tym dodają jej dziewczęcości.

Tenisówki będą świetnie wyglądać w wydaniu casualowym - latem możesz nosić je do sukienek o każdej długości - dzięki swojemu jasnemu kolorowi nie będą pogrubiać optycznie nóg. Jesienią świetnie będą pasować do klasycznych jeansów w kroju mom fit oraz beżowego trencza. Klasykę cenimy sobie ponad wszystko!

Klasyczne Conversy świetnie uzupełnią też stylizację z mocnymi elementami, takimi jak na przykład top z najmodniejszymi w tym sezonie bufiastymi rękawami. W połączeniu z maxi spódnicą o stonowanym kolorze stworzą naprawdę fenomenalny zestaw.

Jeśli cenisz sobie za to wygodę, jeansowa spódnicę zastąp szortami z talią paper bag, które świetnie podkreślają sylwetkę. Idealnie będą wyglądać z prostym tank topem, a cały zestaw uzupełnij torebką o mocnym odcieniu i ulubioną biżuterią.

Reklama

To też może cię zainteresować: Karolina Pisarek w boskim beżowym total looku. Jej sneakersy za 99 zł to hit lata

Klaudia Halejcio w fenomenalnych sandałach od Evy Minge. Ten model kupisz teraz na wyprzedaży

Ta sukienka w kwiaty z Zary jest hitem na Instagramie. Wyszczupla sylwetkę i kosztuje 139 zł