Klapki Birkenstock cieszą się naprawdę dużym powodzeniem - także wśród gwiazd. Nikogo to chyba nie dziwi - chociaż mają nieco specyficzny wygląd, ich bajecznie wygodna podeszwa wszystko rekompensuje. Tym razem na klapki tej marki zdecydowała się Agnieszka Kaczorowska. Takie same znalazłyśmy na Eobuwie.com - i to w naprawdę niskiej cenie. Na wyprzedaży znajdziesz tam także inne modele w tym stylu, które mogą ci się spodobać.

Agnieszka Kaczorowska w klapkach Birkenstock

Aktorka połączyła klapki Birkenstock z bardzo kobiecą stylizacją, w której główną rolę odgrywa szmaragdowozielona maxi sukienka ze zwiewnej tkaniny. Założyła do niej słomkowy kapelusz, który doskonale uzupełnił cały look.

Agnieszka Kaczorowska wybrała prosty model klapek Madrid z jednym paskiem zapinanym na sprzączkę. Klapki są wykonane ze skóry ekologicznej. W sklepie Eobuwie kupisz je za 229 zł. Są dostępne w kilkunastu różnych kolorach.

Klapki Grunland

Szukasz bardziej przystępnej cenowo wersji tych klapek? Te marki Grunland są niemal nie do odróżnienia, a kosztują prawie o 100 złotych mniej - ich cena wynosi 149 zł. Są wykonane ze skóry ekologicznej o zamszowym wykończeniu.

Klapki Big Star

Podobne klapki ma w swojej ofercie także Big Star. Te materiałowe klapki kosztują tylko 89 zł. Mają podeszwę o dwóch barwach - górna część na klasyczny kolor korka, zaś dolna, kontrastową biel.

Klapki Berkemann

Warto też zerknąć na wyprzedaże w Eobuwie.com - szczególnie, jeśli szukasz butów z naturalnej skóry licowej w bardzo niskiej cenie. Te klapki Berkemann są teraz przecenione z 279 zł na 199 zł. Mają równie grubą podeszwę co oryginalne Birkenstocki i taki sam pasek ze sprzączką.

Klapki Gino Rossi

Klapki z naturalnej skóry znalazły się także w kolekcji marki Gino Rossi. Ten model został przeceniony z 259 zł na zaledwie 139 zł - to wyjątkowo korzystna cena, jak na skórzane buty dobrej jakości. Mają lekko wyprofilowaną podeszwę, która w najgrubszym miejscu ma 4,5 cm.

