Gazellki zadebiutowały w latach 60. XX wieku by przeżyć swoją drugą młodość 30 lat później. Teraz mają szansę na kolejny powrót? Oczywiście, w końcu kochamy modę sprzed dekad a do tego twarzą projektu została Kate Moss. To ona w latach 90., jako wschodząca gwiazda modelingu nosiła adidasy - model Gazell. A jak wszyscy wiemy wyznaczała wtedy trendy. Teraz będzie podobnie?

Reklama

adidas Originals Gazelle - wielki powrót

Jednak Gazelli kochane były również przez inne, ówczesne ikony popkultury - The Sex Pistols, Oasis, Beastie Boys czy The Rolling Stones - a także cała scena reggae. Ale to fotografia Kate Moss z 1993 roku jest najbardziej charakterystycznym odniesieniem do tego modelu butów i stylu jaki reprezentował. Zdjęcie przedstawia wschodzącą gwiazdę, która w przyszłości miała ustanowić standardy grunge'u.

fot. adidas Originals/kolaż Polki.pl

Oryginalna fotografia z Kate Moss stała się inspiracją dla artysty Dauga Abrahama (@BessNYC4). Stworzony przez niego kolaż z supermodelką, która stała się przewodnim motywem kampanii adidas Originals Remember The Future nabrała nowoczesnego charakteru. W kompozycji zmieniają się ubranie i uczesanie modelki, podczas gdy klasyczne, bordowe adidas Gazelle pozostają niezmienne. Świadczy to o ich ponadczasowości i uniwersalności.

Przywracając Gazelle inspirowaliśmy się pop-kulturą i nieustannie kierowaliśmy nasze myśli ku przeszłości, która definiuje nasz obecny styl. Kate Moss zawsze była związana z adidas Originals. To jej sentyment i przywiązanie do tego modelu butów w latach 90-tych przyczyniły się do jego szerokiej popularyzacji

- Nick Galway, główny designer adidas Originals

fot. adidas Originals

Nie pozostaje nam nic innego niż czekać na modowy wysyp tego kultowego obuwia. Jak myślicie? Czy All Stary od Converse, Air Maxy od Nike i Superstary adidasa mają się czego obawiać? :)

Reklama

Więcej modnych butów na teraz:

To już koniec kultowych trampek Converse?

Jak latem stylizować botki?

Tańsza alternatywa - boskie sandałki z frędzlami