1. Skórzana torba na co dzień

Wyprzedaże to świetny moment, by uzupełnić szafę o ponadczasowe klasyki, nie rezygnując z jakości. Pojemna skórzana torba to podstawowy dodatek dla każdej kobiety. Ta torba worek od WITTCHEN nie tylko ma modny zaokrąglony kształt, ale jest też teraz o połowę tańsza.

2. Torebka jak z Insta

Na wyprzedaży w WITTCHEN znajdziesz modowe torebki, jakie noszą najlepiej ubrane dziewczyny na Instagramie. Niewielką torebkę w kształcie rogala nosi się wysoko pod ramieniem. Ten model daje wiele możliwości dostosowania do potrzeby chwili za pomocą wymiennych pasków i dopinanej saszetki. A teraz jest w dodatku przeceniony o połowę!

3. Ogrzej się w najlepszym stylu

Potrzebujesz nowego płaszcza czy kurtki na zimę? Nie ma lepszego momentu na kupno zimowego okrycia niż wyprzedaże. Ten puchowy płaszcz WITTCHEN jest teraz przeceniony o 30%, a zdążysz ponosić go jeszcze tej zimy – i wiele kolejnych.

Monogram to jeden z najgorętszych trendów 2021 roku; będzie królował również w roku 2022. Czerwona torebka WITTCHEN wpisuje się w ten trend, ale w ciekawym ujęciu – litery są wytłoczone i swobodnie rozrzucone. A co najlepsze, torebkę kupisz obecnie z rabatem ponad 60%!

5. Portfel w rozmiarze XL

Czy Twój stary portfel jest już gotowy, żeby odesłać go do lamusa? Jeśli tak, to wyprzedaż stanowi świetny moment, by sprawić sobie nowy. Ten duży portfel z lakierowanej skóry od WITTCHEN posłuży Ci wiele sezonów, ciesząc oko starannym wykończeniem.

6. Klasycznie eleganckie buty

Ponadczasowe skórzane czółenka przydają się na niezliczoną liczbę okazji: na ważne spotkanie, na popołudniowy spacer, do pracy czy na randkę. Te czółenka WITTCHEN są uszyte z najwyższej jakości skóry w pięknym koniakowym kolorze, a teraz mają cenę niższą aż o 40%.

7. Energetyczna walizka

Zimowe wyprzedaże to najlepszy moment, by odświeżyć nieco arsenał akcesoriów podróżnych, w sam raz na podróże w nowym roku. Wiele walizek ma teraz bardzo okazyjne ceny, tak jak ta walizka WITTCHEN w czarującym różowym kolorze. A kupisz ją z rabatem 66%, czyli za 1/3 pierwotnej ceny.

8. Szalik na najmroźniejszą zimę

Zima w pełni, przed nami jeszcze wiele chłodnych dni. Dlatego zabezpiecz się przed mrozem i spraw sobie na wyprzedaży szalik. Taki w neutralnym kolorze będziesz z przyjemnością nosiła nie tylko w tym sezonie, ale przez wiele kolejnych. Haftowany szalik WITTCHEN to doskonały wybór dla wszystkich zmarzluchów.

