Każda z nas ma w swojej szafie buty, które kupiła w przypływie emocji i teraz zalegają schowane głęboko w szafie, takie, których minęła już data ważności i wyszły z mody, które już się znudziły, lub są po prostu zniszczone. Zamiast je trzymać lub wyrzucać do kosza, warto spróbować je reanimować. To się może udać, a jeśli się postarasz, może wyjść ci naprawdę świetny, unikatowy projekt.

Jak ozdobić samodzielnie buty? Poniżej przedstawiamy najlepsze rozwiązania. Nie musisz mieć ręki mistrza, ani rozbijać banku. Nasze sposoby są tanie, szybkie i bardzo proste.

Spis treści:

Perełki lub kryształki to jeden z najprostszych sposobów na szybkie odświeżenie wyglądu starych butów. W zależności od efektu, jaki chcesz uzyskać, możesz zdecydować się na minimalistyczne lub bardziej efektowne zdobienia. Wykonanie jest bardzo proste, ale wymaga cierpliwości i precyzji, ponieważ każdy element trzeba przyklejać osobno.

Co będzie potrzebne:



perełki, koraliki lub kryształki;

odpowiedni klej - dobrym wyborem będzie klej na ciepło.

Jak to zrobić?

Perełki, koraliki lub inne ozdoby przyklej za pomocą pistoletu do kleju na ciepło, jeden po drugim, według zaprojektowanego przez ciebie wzoru. Zaczekaj, aż wyschnie i gotowe!

Modne klapki damskie: 5 najbardziej pożądanych modeli

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Buty połyskujące tysiącami drobinek brokatu niczym Kopciuszek? Jest na to sposób! Szybki, tani i na tyle łatwy, że poradzi sobie z nim każda z nas. Możesz oprószyć brokatem stare szpilki, balerinki lub trampki.

Co będzie potrzebne:



klej;

brokat;

ewentualnie taśma malarska, jeśli chcemy ozdobić jedynie fragment butów.

Jak to zrobić?

Jeśli chcesz brokatem pokryć całe buty, wystarczy, że posmarujesz je klejem i obsypiesz brokatem w wybranym kolorze. Chcąc natomiast ozdobić jedynie wybrany fragment lub element buta, pozostałą część oddziel taśmą malarską i klejem pokryj miejsca, w których chcesz, aby był brokat.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Zamiast wydawać fortunę na nowe, efektowne szpilki, spróbuj zrobić je sama. Możesz wykorzystać cekiny, kryształki, biżuterię, której już nie nosisz np. stare broszki, lub wybrać się do sklepów vintage i tam poszukać ciekawych ozdób.

Co będzie potrzebne:



wybrane buty;

elementy dekoracyjne;

klej.

Jak to zrobić:

Wykonanie takich butów jest niezwykle łatwe, wystarczy po prostu dokleić elementy dekoracyjne w wybranych miejscach butów i odczekać, aż klej wyschnie.

Buty ażurowe: te modele podkręcą każdą wiosenną stylizację

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Nieco subtelniejszą ozdobą będzie materiałowa, marszczona kokarda. Tego typu zdobienie świetnie sprawdzi się nawet do sukni ślubnej.

Co będzie potrzebne:



buty (najlepiej klasyczne szpilki lub peep toe);

materiał w wybranym kolorze (może to być np. elegancki i bardzo "plastyczny" szyfon) lub kupiona, gotowa kokarda;

klej.

Jak to zrobić:

Zrób kokardę i przyklej ją do buta. Jeśli masz sandały z cienkimi paseczkami, możesz je jednorazowo ozdobić wiążąc kokardę w wybranym miejscu.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Neony to jeden z najmodniejszych trendów lata, więc co powiesz na to, żeby odświeżyć stare buty i dodać im trochę soczystego koloru? Doskonałą bazą do wykonania neonowych butów będą nieco zniszczone szpilki lub czółenka w kolorze nude.

Co będzie potrzebne:



para szpilek w jasnym kolorze;

taśma malarska, jeśli chcesz zafarbować tylko fragment np. czubek lub obcas;

farba w sprayu w wybranym kolorze;

Jak to zrobić?

Jeśli chcesz zafarbować tylko fragment np. zrobić neonowy czubek, zacznij od przyklejenia na butach taśmy malarskiej w miejscu, w którym chcesz, żeby kończył się pasek neonowego koloru. Warto zabezpieczyć również podeszwę, aby nie zrobiły się na niej zacieki z farby. Następnie osłaniaj pozostałą część butów i spryskaj wybrany fragment butów koloryzującym sprayem. Odczekaj do wyschnięcia farby, a później delikatnie i starannie odklej taśmę malarską. Jeśli chcesz pokryć buty kolorem w całości, zabezpiecz środek.

Neonowe buty możesz wykonać również za pomocą lakierów do paznokci. Będzie to bezpieczniejszy sposób, szczególnie, jeśli zależy ci na precyzyjnym pomalowaniu np. małych i wyprofilowanych elementów butów, jak obcasy, podeszwy czy paski. W tym celu warto najpierw pomalować wybrany element lakierem podkładowym, a dopiero po jego wyschnięciu, nanieść lakier w neonowym kolorze. Proces suszenia można przyspieszyć, wspomagając się suszarką do włosów.

Sandały na obcasie : 6 ulubionych par trendsetterek

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Ombre nie wychodzi z mody od lat, więc jeśli masz w swojej szafie stare trampki, daj im nowe życie i wrzuć do kolorowego barwnika.

Co będzie potrzebne:



białe tenisówki lub trampki;

barwik do materiału w wybranym kolorze;

miska;

woda.

Jak to zrobić:

Zgodnie z instrukcją na opakowaniu przygotuj barwnik, a następnie zanurz w nim połowę tenisówek na połowę czasu określonego na opakowaniu. Gdy minie dokładnie połowa czasu, wysuń z wody część tenisówek, zostawiając w barwniku jedynie ich czubek i poczekaj do końca czasu zalecanego przez producenta barwnika. W ten sposób uzyskasz efekt gradientowego przejścia koloru. Wyjmij tenisówki z barwnika i odstaw do wyschnięcia.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 10.08.2012 r.

