Prezent dla mężczyzny z klasą

Portfel to najbardziej uniwersalny prezent pod słońcem. Przecież używa go niemal każdy mężczyzna, niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania czy nawet stylu, w jakim nosi się na co dzień. Zwłaszcza jeśli wybierzesz prosty portfel w uniwersalnym kolorze (brązowym lub czarnym), na pewno nie rozminiesz się z gustem obdarowywanego.

Galanteria WITTCHEN od dawna znana jest z wysokiej jakości wykonania, więc wybrany przez Ciebie portfel nie będzie gadżetem na jeden sezon, a wartościowym dodatkiem na wiele lat. W salonie lub sklepie internetowym WITTCHEN poproś o wytłoczenie na nim inicjałów obdarowywanego. Będzie to naprawdę wyjątkowy prezent.

Prezent dla wielbiciela klasycznej elegancji

Nie każdy mężczyzna lubi ubierać się elegancko. Jednak ci, którzy na co dzień wybierają styl smart lub smart casual, z całą pewnością docenią podarunek wybrany ze smakiem.

Nieważne, czy szukasz prezentu dla męża, z którym wybierasz się po świętach do opery, brata, który ma w pracy dress code, czy dziadka, którego styl wszyscy podziwiają, świetnym pomysłem będzie kaszmirowy szal WITTCHEN. Kaszmir jest wyjątkowo szlachetnym włóknem, a wykonane z niego dodatki nie mają sobie równych, jeśli chodzi o miękkość. Obdarowany będzie mógł cieszyć się szalem wiele, wiele lat.

Prezent dla zapracowanego

Wiele osób pracuje w ostatnim czasie hybrydowo. Oznacza to, że często przenoszą laptopa z domu do biura, z biura na spotkanie, ze spotkania do kawiarni. Jeśli właśnie tak wygląda życie zawodowe mężczyzny, dla którego szukasz prezentu, dobry plecak na laptopa przyda się z pewnością.

Ten plecak WITTCHEN ma minimalistyczny krój, zainspirowany plecakami kurierskimi. Będzie pasował i do dżinsowej kurtki, i do puchówki, a nawet dresu na wyjazd. Miękko wyściełana kieszeń na laptopa i liczne kieszonki pomogą właścicielowi utrzymać porządek w rzeczach osobistych. Z kolei odpowiedni rozmiar plecaka sprawi, że jest to również doskonały plecak na krótki wyjazd, nie tylko służbowy.

Prezent dla zmarzniętego

To mit, że mężczyznom jest zawsze ciepło. Jeśli i ty znasz co najmniej jednego zmarzlucha, podaruj mu w te święta parę skórzanych rękawiczek, które nie tylko podkręcą jego styl, ale też ogrzeją mu dłonie.

Skórzane rękawiczki na ciepłej podszewce doskonale izolują ręce od zimowego chłodu. W dodatku skóra naturalna dzięki lekkiej elastyczności dopasowuje się do kształtu dłoni, będą więc pasowały jak ulał. Te rękawiczki WITTCHEN nadadzą się świetnie tak na specjalne okazje, takie jak świąteczna wizyta u krewnych, jak i na codzienne spacery czy na drogę do pracy.

Prezent dla dalszego krewnego

Na pewno w te święta masz na liście prezentowej kogoś, komu szczególnie trudno jest znaleźć odpowiedni podarunek. Dawno niewidziany wujek, z którym spędzasz Wigilię, a może kolega z pracy, którego wylosowałaś w zabawie… niełatwo dobrać prezent komuś, czyjego gustu nie jesteś pewna.

W takim wypadku sprawdzi się drobna skórzana galanteria. Kupując coś tak uniwersalnego jak skórzane etui na karty, wizytówki czy na klucze, na pewno trafisz w dziesiątkę. Proste etui WITTCHEN ma uniwersalny styl, który pasuje do wszystkiego i przyda się każdemu; czy to na karty kredytowe, czy lojalnościowe do ulubionych sklepów i kawiarni.