Prosty i dla każdego

Zdarza się, że chcesz obdarować kogoś prezentem, który zrobi wrażenie, ale jest już grudzień i nie masz czasu, żeby zamawiać ręcznie robioną biżuterię czy spinki do mankietów, albo zwyczajnie nie wiesz, co dana osoba lubi.

Strzałem w dziesiątkę będzie wówczas prosty portfel. Czarny, elegancki model o prostych liniach, taki jak ten od WITTCHEN, pasuje do każdego stylu ubierania się: klasycznego, rockowego czy eleganckiego. I damski, i męski pozbawiony ozdób portfel w kolorze czarnym to prezentowy pewniak. Koniecznie włóż do środka rybią łuskę na szczęście, pięknie zapakuj i możesz wykreślić kolejną osobę z listy prezentowej.

fot. Materiały prasowe

Prezent na niepogodę

Nie znamy nikogo, kto nie używałby parasola. Należy on również do najczęściej gubionych przedmiotów, nie można ich mieć więc za dużo.

Dlatego znakomicie nadaje się pod choinkę dla kogoś, kto może nie jest pierwszy na liście prezentowej, ale zasługuje na miły i praktyczny podarunek. Parasol WITTCHEN jest wystarczająco elegancki, by stanowić prezent z klasą. Poza tym nie połamie się po jednym sezonie, tylko będzie służył przez wiele, wiele ulew.

fot. Materiały prasowe

Na podróż w nieznane

Każdy doceni dobrą torbę podróżną średniej wielkości: i ciocia, która jeździ do sanatorium, i bratanek – wielbiciel siłowni, i często odwiedzająca Was teściowa.

Wybierz model o neutralnym kolorze, takim jak ta szara torba WITTCHEN. W ten sposób nie ryzykujesz, że nie trafisz w gust obdarowywanego. Trwała tkanina, z jakiej jest wykonana torba, gwarantuje bezpieczne przewiezienie wszystkich skarbów. Nowa torba podróżna to też świetny pretekst, żeby zacząć planować kolejną eskapadę.

fot. Materiały prasowe

Ciepło i miło na co dzień

Osoba o klasycznym guście bez wątpienia ucieszy się z szala w ponadczasowym kolorze: czarnym, szarym czy brązowym, tak jak ten szal WITTCHEN. Możesz być pewna, że ten miły w dotyku szal nigdy nie wyjdzie z mody, a jednocześnie pasuje do każdej garderoby.

Przyda się i do stylu sportowego, i do eleganckiego płaszcza na świąteczny spacer. Otulający szal ucieszy każdą kobietę, jaką masz na liście prezentowej: babcię, kuzynkę czy szwagierkę. A co najlepsze – szali nie można mieć za wiele, więc nie ryzykujesz, że prezent okaże się zbędny.

fot. Materiały prasowe

Dla wewnętrznego dziecka

Zabawne poduszki podróżne wykonano co prawda z myślą o dzieciach, ale w święta wszyscy jesteśmy dziećmi.

Wiele najzupełniej dorosłych osób ucieszy się z takiego miłego gadżetu, jak ta podróżna poduszka od WITTCHEN, która po odwróceniu na drugą stronę staje się słodkim pluszakiem. W tranzycie pingwin może więc zdobić bagaż, przyczepiony za karabińczyk do plecaka czy torby. A gdy przyjdzie ochota się zdrzemnąć lub odpocząć, wystarczy wywrócić go na lewą stronę, by uzyskać wygodną poduszkę na szyję. Ten sympatyczny drobiazg to idealny prezent dla wszystkich, którzy nie biorą siebie zbyt serio.