Modne buty, wygodnie i stylowe buty w dobrej cenie lubimy najbardziej. Dlatego bardzo chętnie zaglądamy do salonów marki CCC, bo modele tam dostępne mają wszystkie wymienione wcześniej cechy. Tym razem wybrałyśmy 5 par do 63 zł, które kupicie teraz w niższych cenach. Jakie modele wpadły nam w oko.

Czarne sandały na obcasie CCC, cena z 79,99 zł na 63,99 zł

Klasyczne sandały na stabilnym słupku i zapięciem wokół kostki. Będą pasowały do zwiewnej sukienki zdobionej kwiatowym motywem, ale równie dobrze będą wyglądały z jeansową mini, t-shirtem z nadrukiem i ramoneską.

Brązowe baleriny CCC, cena z 39,99 zł na 31,99 zł

Ma je w szafie chyba każda kobieta. Są wygodne, pasują do wielu stylizacji i nie wychodzą z mody od wielu lat. Pamiętaj jednak, że mogą optycznie pogrubiać nogi. Dlatego noś je z luźnymi spódnicami i zwiewnymi sukienkami.

Wiązane espadryle CCC, cena z 69,99 zł na 55,99 zł

To nasza ulubiona propozycja z aktualnej oferty CCC i chcemy mieć je w swojej szafie. Stylowe i bardzo wygodne buty, które sprawdzą się nawet w czasie letnich upałów. Mamy zamiar nosić je do sukienek maksi lub szortów, a w chłodniejsze dni do luźnych jeansów.

Sandały na koturnie CCC, cena z 79,99 zł na 63,99 zł

Buty na koturnie to znacznie wygodniejsza alternatywa dla sandałów na obcasie. Będą idealnie współgrały z sukienkami w stylu boho - najlepiej gdy będą miały dużo falbanek i były zdobione kwiatowym motywem.

Klapki z kokardą CCC, cena z 59,99 zł na 47,99 zł

Najbardziej kojarzą się nam z beztroskim czasem lata i wakacji. Te klapki są wręcz stworzone do kombinezonów, luźnych kulotów czy lnianych szortów. Pamiętaj, żeby zabierać je na wszystkie wakacyjne wyjazdy, nawet te najkrótsze.

