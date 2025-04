Na drugi koniec świata

Jeśli zabukowałaś właśnie lot do odległego zakątka świata, w nadziei na wypoczynek w cieniu palm lub nad fiordem, gratulujemy. Rzeczywiście, wiele osób po długich miesiącach restrykcji tęskni za dalekimi podróżami – oczywiście z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych i najlepiej po szczepionce. Na pewno starannie zaplanowałaś, co ze sobą zabierzesz. Ale w co spakować kostium kąpielowy, buty do trekkingu, kapelusz od słońca czy kolekcję książek, które zamierzasz przeczytać? Konieczna będzie naprawdę duża walizka na bagaż rejestrowany, która pomieści wszystko, co chcesz zabrać.

Reklama

fot. materiały prasowe Wittchen

Jeśli zależy Ci na wyjątkowej trwałości i lekkości, szukaj walizek wykonanych z polikarbonu lub polipropylenu, takich jak te modele od WITTCHEN. Nawet jeśli będziesz po nich skakać, nie ukruszą się, a jedynie na chwilę odkształcą, by wrócić do swojej pierwotnej formy. Dobrze więc zniosą bezceremonialne traktowanie na lotnisku czy w luku bagażowym. Taką walizkę bez wahania zabierz na drugi koniec świata i z powrotem.

fot. materiały prasowe Wittchen

Na weekend w ulubionym mieście

Na tę chwilę czekałaś: wreszcie możesz odwiedzić swoje ulubione miejsca. Na pewno jest miasto, które darzysz szczególnym sentymentem. Może nadmorski kurort, może pełna blichtru europejska stolica, a może miasteczko, w którym się urodziłaś. Niezależnie od tego, dokąd się wybierasz, warto wybrać walizkę odpowiednią na krótki, weekendowy pobyt, a jednocześnie po prostu ładną.

fot. materiały prasowe Wittchen

Szukaj małej walizki, którą zmieści ubrania i rzeczy osobiste na dwa lub trzy dni. Będziesz też mogła wziąć ją ze sobą na pokład samolotu, bez konieczności płacenia za bagaż rejestrowany. W sklepie internetowym WITTCHEN sprawdzisz, jakie walizki spełniają wymogi określonych linii lotniczych. Poza wymiarami zwróć uwagę na design – czemu nie sprawić sobie walizki o ciekawej fakturze lub kolorze, równie stylowej jak reszta Twojego ubioru?

fot. materiały prasowe Wittchen

Na szalone rodzinne eskapady

Nie tylko dorośli są spragnieni wyjazdu w nieznane. Wszystkim członkom rodziny należy się chwila – albo całe tygodnie – oddechu. W przypadku wyjazdów rodzinnych dobrym pomysłem jest kupno zestawu walizek. Nawet jeśli nie wszystkie zostaną użyte naraz, to warto mieć w domu walizki w różnych rozmiarach na krótsze lub dłuższe wyjazdy. Zwróć uwagę na zestawy walizek od WITTCHEN – są nie tylko praktyczne, ale i cieszą oko.

fot. materiały prasowe Wittchen

Na rodzinny wyjazd możecie podzielić się walizkami na różne sposoby. Najprościej jest przyporządkować jedną walizkę do jednego członka rodziny. Innym sposobem jest podzielenie rzeczy pod kątem ich przeznaczenia. Do jednej spakujcie ubrania (zwłaszcza jeśli po przyjeździe i tak się rozpakowujecie do szafy), do drugiej kurtki i inne okrycia, do innej książki, gry i rozrywkę, i tak dalej. Mając zestaw walizek, możecie idealnie dopasować bagaż do swoich potrzeb.

fot. materiały prasowe Wittchen

W odwiedziny u tych, których dawno nie widziałaś

Wiele miesięcy restrykcji to był prawdziwy sprawdzian przyjaźni. Telefony czy wideorozmowy z rodziną i koleżankami to jednak nie to samo, co spotkania twarzą w twarz. Jeśli Wasza sytuacja zdrowotna na to pozwala, być może wybierasz się z parodniową wizytą do krewnych lub przyjaciół. W co spakować się na taki nie za krótki, nie za długi wyjazd? Szukaj walizek średniej wielkości, do których schowasz kilka zmian ubrań, buty, kosmetyki… i oczywiście prezenty dla najbliższych.

fot. materiały prasowe Wittchen

W sklepie internetowym i w salonach WITTCHEN znajdziesz walizki średniej wielkości idealne na taki wyjazd. W zależności od tego, jaką jesteś podróżniczką, wybierz tworzywo, z którego jest wykonana. Jeżeli sporo i intensywnie podróżujesz, szukaj walizki z polikarbonu lub polipropylenu. Jeśli wyjazd zdarza Ci się od wielkiego dzwonu, wystarczą walizki z tworzywa zwanego ABS. A jeżeli Twój główny środek transportu to samochód, odpowiednia będzie także miękka walizka pokryta tkaniną.

fot. materiały prasowe Wittchen

Na podróż autem w nieznane

I wreszcie coś dla tych, które postanowiły wybrać się w podróż na czterech kółkach. Szykujesz się na wyprawę off-roadową w trudno dostępne, ale za to piękne okolice? Zamierzasz wsiąść w samochód i jechać, dokąd oczy Cię poniosą? A może wypożyczasz stylowego campera? We wszystkich tych wypadkach najbardziej polecamy miękkie torby podróżne.

fot. materiały prasowe Wittchen

Z łatwością zmieścisz je w bagażniku auta lub schowku bagażowym. Dobrze wypełnią one przestrzeń i nie będą przesuwać się względem siebie. A gdyby w czasie postoju zaszła potrzeba sięgnięcia po coś z torby, wystarczy rozsunąć nieco suwak. Wybierz torbę pasującą do Twojego stylu z bogatej oferty toreb podróżnych WITTCHEN.

Reklama

fot. materiały prasowe Wittchen