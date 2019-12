Tak płynie życie na wodzie. Reportaż z Kambodży

POPRZEDNIA

fot. Marta Szafrańska, Emil Kokoszka

Teraz wszystkie łodzie kołyszą się delikatnie w rytmie fal, który narzuca nasz przepływający tą niby ulicą kuter.

– A to farmy krokodyli – prawie Jan mówi, wskazując drewniane klatki wielkości typowego pokoju. Zakutana w chusty kobieta podpływa, otwiera klapę i wrzuca coś do wnętrza. Pewnie w telefonie ustawiła sobie przypomnienie na 16.30: nakarm krokodyle. To wcale nie brzmi abstrakcyjnie. Nawet w wioskach w środku dżungli, gdzie nie ma doprowadzonego prądu, są komórki i telewizory kineskopowe. W niektórych miejscach organizacje pozarządowe zadbały o to, żeby ustawić baterie słoneczne, w innych prąd wypływa z agregatów.

