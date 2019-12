POPRZEDNIA

Spójrz na strzałki, które umieszczone są w kierunku od a do z. Nie jest to dzieło przypadku. Oznaczają tyle, że na Amazonie znajdziesz wszystko – od a do z. Uśmiechnięta strzałka ma symbolizować radość z korzystania z usług firmy.