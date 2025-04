Jak możemy przeczytać w komunikacie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu, w miejscowości Węgrowo (woj. kujawsko-pomorskie) doszło do pożaru piwnicy. Chwilę później życie kiciusia zawisło na włosku. Na szczęście historia zakończyła się happy endem.

Reklama

Życie kiciusia zawisło na włosku

Całą sprawę nagłośniła Gazeta Pomorska, w której zamieszczona została informacja mrożąca krew w żyłach. W jednym z domów w Węgrowie wybuchł pożar, a w zadymionej piwnicy utknął kotek. Ze względu na brak dostępu do tlenu jego życie było poważnie zagrożone. Na szczęście w porę przybyli strażacy, którzy wyciągnęli futrzaka z potrzasku.

Kotek wymagał szybkiej i specjalistycznej pomocy. Grudziądzcy strażacy pokazali, że mają wielkie serca i podali mu tlen. Po inhalacji słodziak szybko doszedł do siebie.

Co zrobić, gdy podejrzewasz zatrucie wziewne u swojego kota?

Tlenek węgla jest bezwonnym gazem, dlatego to właśnie on jest najczęstszą przyczyną zatrucia drogą wziewną zarówno u ludzi, jak i u zwierząt. Do takiej sytuacji może dojść nie tylko w przypadku pożaru, ale także zbyt bliskiej ekspozycji na trujące gazy pochodzące z przydomowych palenisk, pieców centralnego ogrzewania lub nieszczelnej instalacji. Obawami zatrucia dwutlenkiem węgla u zwierząt są:

pokasływanie,

dyszenie,

ciężki oddech i trudności z oddychaniem ,

, zmieniony kolor spojówek i błon śluzowych.

Gdy stan zdrowia naszego pupila ulegnie pogorszeniu, nie powinniśmy bagatelizować pierwszych symptomów, tylko jak najszybciej zgłosić się do lekarza weterynarii.

Źródło: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu, cafeanimal.pl

Reklama

Czytaj także:

Sprawdź, jak chomik okazuje miłość i po czym poznać, że jest szczęśliwy. Oto sygnały, że twój pupil cię kocha

Kudłaty psi olbrzym przeszedł metamorfozę. Teraz wygląda zupełnie inaczej

Uwielbiane przez Polaków ptaki są poważnie zagrożone. Znikają w zatrważającym tempie