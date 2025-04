Zwierzęta widzą świat zupełnie inaczej niż ludzie. Niektóre z nich dostrzegają znacznie więcej

Wielu z nas nie zdaje sobie z tego sprawy, ale zwierzęta zupełnie inaczej postrzegają rzeczywistość niż ludzie. To, co widzą, różni się od tego, co my dostrzegamy, m.in. ostrością, kolorem, a nawet kątem patrzenia. Co ciekawe, wszystko zależy od konkretnego gatunku zwierzęcia.