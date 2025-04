Wiosną przyroda budzi się do życia, a jej istotną częścią są zwierzęta. Które zwierzęta budzą się wiosną z zimowego snu? Przede wszystkim niedźwiedzie i susły. Nie bez powodu mówi się „spać jak suseł”. To niewielkie zwierzątko przesypia połowę roku, choć w Polsce wcale nie ono jest w tym względzie rekordzistą...

Które zwierzęta budzą się wiosną?



W marcu, gdy do Polski przylatują ptaki, a zwłaszcza bociany, z hibernacyjnego snu powoli budzą się jeże. Jeże budzą się stopniowo, gdy temperatura sięga 15 stopni. Gdy wahania temperatury zimą są duże, jeż może obudzić się wcześniej, ale nie jest to dla niego dobre. Wówczas zmuszony jest szukać pożywienia, o które trudno.

Szybko i gwałtownie z zimowego snu budzą się za to niedźwiedzie, które wcale nie śpią snem głębokim. Zimą rzadko wybudzają się by chodzić po lasach, choć i to się zdarza. To właśnie wiosna, gdy temperatury są wyższe, skłania te duże ssaki do pobudki.

Niedźwiedź brunatny / fot. Adobe Stock

Z hibernacji budzą się także wszystkie żyjące w Polsce gatunki nietoperzy, zimą drzemiące w koloniach.

Z nor wychodzą borsuki i jenoty, które często korzystają ze wspólnych nor. To właśnie borsuki jako pierwsze przystępują do rozmnażania się. Choć młode pod ziemią spędzają około miesiąca, borsuki już nie śpią - opiekują się nimi i karmią je.

Ze snu budzą się świstaki, które przesypiają całą zimę. Do snu są dobrze przygotowane: przed zapadnięciem w sen podwajają swoją masę ciała.

Wiosną budzą się susły, które przesypiają od 6 do 9 miesięcy. Zdarza się jednak, że susły wybudzają się wcześniej, co jest dla nich bardzo niekorzystne, a wręcz niebezpieczne - dochodzi do redukcji tkanki tłuszczowej, a suseł traci zapasy energii. Sen susłów jest jednak głęboki i nie budzi ich byle hałas czy lekkie wahania temperatur.

Podobnie jak borsuki, drzemią także wiewiórki. Ich sen nie jest aż tak głęboki jak niektórych zwierząt, przez co uważa się, że wiewiórki nie zapadają w zimowy sen. Jest to raczej drzemka, od czasu do czasu wybudzają się, by znów przysnąć.

Wiewiórka / fot. Adobe Stock

Nie wszyscy wiedzą, ale wiosną budzą się także żmije, jaszczurki i zaskrońce. Te często zimują razem, co dla jaszczurek może być niebezpieczne wiosną, ponieważ gdy żmije obudzą się pierwsze, mogą je pożreć. Żmije zapadają w sen, gdy temperatura spada poniżej zera.

Co ciekawe, węże są zwierzętami, które potrafią spać rekordowo długo. Nieprzerwanie ich sen może trwać nawet... 3 lata.

Zimą śpią także ślimaki, które gdy już obudzą się wiosną, natychmiast ruszają na żer. Budzą się również żaby, jako pierwsze - żaby trawne, czasem już w połowie lutego. To gatunek żab najbardziej odporny na niskie temperatury. Pozostałe budzą się w ostatniej dekadzie marca.

W kwietniu budzą się koszatki, żołędnice, orzesznice, nornice rude. Także w kwietniu, po 7 miesiącach zimowego snu budzi się niewielka mysz - smużka leśna.

Najpóźniej z zimowego snu budzą się popielice szare - małe gryzonie występujące głównie w górach. Popielice budzą się dopiero w maju, czasem nawet na początku czerwca. To rekordzistki jeśli chodzi o długość zimowego snu - potrafią drzemać przez 9 miesięcy w roku, tylko przez 3 pozostałe pozostając aktywne.

