Jak informują lokalne władze, około 20 lat temu lokalny rolnik sprowadził na wyspę kozy. Z czasem jednak zmienił swoje plany związane z hodowlą zwierząt i przestał się interesować ich losem. Mimo to żyjące na wolności ssaki egzystowały w harmonii z mieszkańcami, a nawet stanowiły ciekawą atrakcję turystyczną.

Jednak w ostatnich latach żyjące na wolności kozy zaczęły się rozmnażać w zaskakującym tempie. Dziś wyspę zamieszkuje ich około 600. Swoją obecnością terroryzują mieszkańców i sieją spustoszenie. Wchodzą do domów, dewastują ogródki i wyjadają wszystko, co spotkają na swojej drodze.

Ta sytuacja zmusiła włodarzy do podjęcia radykalnej decyzji.

Kozy stały się kością niezgody lokalnych polityków. Wszyscy mieli świadomość, że obecność kóz staje się problematyczna, jednak nikt nie chciał podjąć się rozwiązania tego niecodziennego kłopotu. Dopiero gdy sytuacja stała nie do opanowania, włodarze zostali postawieni pod ścianą.